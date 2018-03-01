В регионах должны попрощаться с бюрократической инерцией

Воронеж, , 17:19 — REGNUM Главный посыл президента — действительно агрессивная социальная политика, так прокомментировал ИА REGNUM воронежский политолог, доктор политических наук Александр Слинько основные тезисы Послания президента РФ, которое Владимир Путин огласил 1 марта.

«Это действительно определенный рубеж. Экономическая и социальная ситуация стабилизировалась, а развитие Вооруженных Сил показало, что у нас есть прорывные точки, возможности для развития. Сегодня самое важное — не успокаиваться, именно от этого зависит будущее развитие», — отметил Слинько, подчеркнув, что основной помехой может стать бюрократическая инерция.

«Надо начинать с того, что определенный рубеж в развитии России достигнут, и послание отражает эту ситуацию. То, за что боролись последние 20 лет — это экономическая стабильность и политическая стабильность — осуществилось, главная идея сегодня — не расслабляться. Это же уже было в России, в XIX веке, в 80-е годы: малейшее успокоение — и сразу наступает регресс. Поэтому предлагается достаточно агрессивная политика социальная, ставятся самые болезненные вопросы. В том числе вопрос о повышении пенсий, вопрос о продолжительности жизни. Потому что на Карибских островах живут 80 лет, и безобразие, что мы не можем показатели Кубы превзойти».

«Президент мало внимания уделил внешней политике, потому что развитие Вооруженных Сил показало: у нас есть прорывные моменты, высокие технологии, но всё это надо транслировать на внутренние проблемы и решать их», — отмечает эксперт.

В качестве ключевых точек развития, отмечает Слинько, президент назвал работу в Арктике и строительство Крымского моста: именно их реализация поможет стране в целом развиваться дальше.

«Инфраструктурная проблема для России — главная, и никакая стабилизация не отменит состояния дорог, необходимости реконструкции железных дорог», — добавил политолог.

Тезис о конкуренции с лидерами мировой экономики и выход на лидирующие позиции, отмечает Александр Слинько, очень амбициозен.

«Главная его идея — не останавливаться на стабилизации, создание относительно благополучных экономических условий — это то, к чему мы стремились. Они созданы, но ни в коем случае не объявлять ни о каких победах, идти вперед, прежде всего, в социальной, научной сфере, и переходить к экономике будущего».

Проблемой в реализации планов, считает политолог, на уровне регионов может стать бюрократическая инерция.

«Это видно по здравоохранению. Вот что-то удалось сделать, а, тем не менее, система по борьбе с онкозаболеваниями так и не была создана. Идут положительные рапорты, но на деле ситуация не меняется. Закрытые больницы, злоупотребления, танцы на больных людях — вся эта бюрократическая игра должна быть остановлена, и потому радикальный гуманистический крен этого выступления — по-настоящему новое, такого выступления в поддержку человеческого фактора не было никогда», — подчеркнул Слинько.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 марта, президента РФ Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию РФ. Существенная часть послания главы государства была посвящена задачам по решению социальных и экономических вопросов, в числе которых — сокращение бедности, увеличение уровня жизни, в том числе и пенсионеров, и как следствие — увеличение средней продолжительности жизни до 80 лет.