«Звенящий восторг»: о выступлении Владимира Путина

Москва, , 17:18 — REGNUM На заявление России о своей военной мощи западные партнёры ответят новым витком воинственной риторики, считает глава Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов. Об этом он заявил 1 марта в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале», комментируя послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

«Я ощущал атмосферу зала, рядом со мной были министры и ключевые губернаторы, и я чувствовал эту атмосферу звенящего восторга от того, что люди слышали, — признался Никонов, рассказывая о своих впечатлениях от президентского послания. — Люди соскучились по серьёзным большим прорывным задачам. Многие министры талдычили о таргетировании инфляции и необходимости сокращать бюджетные расходы. Путин сказал: «Хватит! Мы начинаем новый этап развития страны, связанный с масштабной модернизацией». В течение ближайших 8 лет мы должны увеличить ВВП в полтора раза. Экономический рост берём как главное направление развития и обеспечим его за счёт своего интеллектуального лидерства».

Кроме того, депутат заметил, что продемонстрированные президентом новые образцы российского вооружения опровергают многочисленные заявления о разрушенной науке и образовании, поскольку показанный народу хай-тек — это «воплощённые наука и образование». Также парламентарий подчеркнул, что в Госдуме уже идёт процесс создания необходимой для развития страны законодательной базы, о которой говорил Путин. По словам Никонова, уже внесено множество законопроектов, которые обеспечат исполнение того, о чём говорил президент.

«Это хорошее Послание всей стране, а мы ведь ещё не слышали майских указов», — подчеркнул Никонов.

Напомним, что, выступая 1 марта с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин отметил, что за последние годы снизилась зависимость российской экономики от колебаний цен на энергоносители и выросли золотовалютные резервы. В качестве одной из основных целей глава государства обозначил закрепление превосходства российской математической школы, что особенно важно в условиях цифровизации экономики.