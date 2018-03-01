Послание президента: От экономики до ВПК

Москва, , 17:57 — REGNUM 1 марта в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о приоритетных направлениях государственной политики. Выступление президента было разбито на две части, первую из которых он посвятил социально-экономической модернизации России, а вторую — новейшим разработкам российского военно-промышленного комплекса.

Президент поставил перед страной весьма амбициозные задачи: так, к середине 2020-х годов Россия должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза, подчеркнул президент, и прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира.

Глава государства отметил, что курс на расширение адресного характера социальной помощи нужно будет продолжить. В то же время правительство должно подготовить программу повышения качества жизни старшего поколения. Говоря о последствиях демографического кризиса и «старении» населения, Путин выразил уверенность, что России удалось сгладить последствия демографического провала 1990-х годов.

Путин отметил, что развитие городов должно являться движущей силой для развития России, и предложил масштабную программу пространственного развития России на ближайшие шесть лет — включая не только крупные города, но также и малые и другие населённые пункты.

Российский агропромышленный комплекс стал глобально конкурентной отраслью, указал президент, и уже существенно опережает возможности советского периода. При этом президент отметил необходимость наращивания несырьевого экспорта за рубеж — прежде всего в отрасли машиностроения и сфере услуг.

Рост доходов граждан является важным драйвером развития экономики, уверен президент. Он подчеркнул, что в России должна быть решена жилищная проблема через общий рост доходов, снижение ставок ипотечного кредитования и увеличение предложения на рынке жилья.

Президент заверил, что инвестиции в Дальний Восток возрастут, и там будут созданы все условия, чтобы регион стал высоко привлекательным для населения. Укрепляется навигационная и военная инфраструктура в Арктике — а Арктический флот «остаётся и будет» самым мощным в мире, пообещал он.

Президент подчеркнул, что в Россию нужно привлекать высококвалифицированные кадры из-за рубежа. Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране — на молодых, образованных людях. А живущим в России гражданам государство должно организовать центры опережающей профессиональной переподготовки.

Президент рассказал о выдающихся успехах военно-промышленного комплекса в России и появлении принципиально нового, не имеющего аналогов в мире вооружения. По его словам, военные технологии помогут не только укрепляют оборону России, но и помогут развитию передовых гражданских производств, тем самым способствуя модернизации и экономическому росту.

По словам Путина, отставание — главная угроза и враг России. Он выразил уверенность, что если Россия не будет решать задачи модернизации, разрыв с передовыми странами будет неизбежно усиливаться. «Необходимо отсечь всё, что мешает нашему движению и раскрыть людям свой потенциал», — подчеркнул президент.

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