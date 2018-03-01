Крымчане гордятся президентом. Им есть с чем сравнить

Симферополь, , 17:07 — REGNUM То, что тема Крыма всего один раз прозвучала в послании президента, не значит, что ему меньше стали уделять внимания — практически все основные тезисы выступления главы государства, так или иначе, имеют прямое отношение к полуострову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат Госдумы от Крыма Светлана Савченко, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, на котором лично присутствовала.

«Прежде всего, я хочу рассказать о чувстве огромной гордости за нашего президента и за страну. Поверьте, нам, крымчанам, есть с чем сравнивать. Россия — страна, которая с успехом преодолевает любые трудности. Нам необходимо собраться, сгруппироваться и устремиться в будущее. Первые шаги уже делаются в этом направлении», — отметила парламентарий.

Она также подчеркнула важность долгосрочного, а не сиюминутного планирования российского руководителя.

«Если говорить о самых важных вехах президентского послания, я, как крымчанка, не могу не отметить то, что президент обозначил Крымский мост одним из базовых, прорывных инфраструктурных проектов страны. Как член комитета Госдумы по культуре очень правильным считаю предложение по созданию в каждом республиканском центре культурно-образовательных центров. А как гражданин полностью поддерживаю те приоритеты, которые глава расставил в области образования и здравоохранения, в частности, вопрос создания программы борьбы с онкологическими заболеваниями, которые во всём мире носят уже практически эпидемический характер», — сообщила Светлана Савченко.

«Я думаю, что практически все основные темы послания, так или иначе, имеют отношение и к нашему полуострову. Говорил президент об авиаперевозках и аэропортах — это про нас. Говорил о создании мест в детсадах — это тем более про нас. Даже когда он говорил об оружии, размещённом в ЮФО, мы понимаем, что это в том числе про Крым», — подчеркнула парламентарий.

Напомним, во время своего выступления 1 марта перед Федеральным собранием президент подчеркнул важность сохранения культурной идентичности в бурный век технологических перемен.

«Предлагаю запустить программу в регионах культурно-образовательных музейных комплексов… Это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи и людей всех возрастов. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке», — отметил Владимир Путин.