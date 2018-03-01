В Совете Европы не получили от России сигналов о выходе из ЕКПЧ

Страсбург, Франция, , 16:54 — REGNUM Совет Европы пока не получил от Российской Федерации никакой официальной информации, которая бы указывала на намерение Москвы выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и прекратить сотрудничество с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующее заявление сделал сегодня, 1 марта, пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Дэниел Хольтген.

Пресс-секретарь напомнил, что в случе, если Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека, то её членство в Совете Европы будет прекращено.

Напомним, ранее сегодня ряд СМИ сообщил, что российские власти якобы рассматривают возможность выхода из Европейской конвенции по правам человека из-за антироссийской линии в последних решениях ЕСПЧ.

Однако позднее вице-спикер Государственной думы Пётр Толстой заявил, что эта информация не соответствует действительности. Он подчеркнул, Москва не рассматривает возможность выхода из ЕКПЧ, и указал на важность для РФ диалога с Европой.