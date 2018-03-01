Проблемы с кадрами и общением: оценки года работы мэра Ярославля Слепцова

Ярославль, , 17:20 — REGNUM 1 марта исполняется ровно год, как на заседании муниципалитета Ярославля депутаты почти единогласно избрали мэром города Владимира Слепцова. Корреспондент ИА REGNUM спросил у известных ярославцев — как они оценивают работу главы областного центра, справляется ли мэр со своими обязанностями?

Сенатор Анатолий Лисицын считает, что, несмотря на определенные проблемы, Владимир Слепцов находится на своем месте.

«Владимир Слепцов — человек нам родной, я его хорошо знал, еще когда он работал в районной администрации. Было предложение готовить его на мэра, всё вроде шло хорошо, но почему-то не сложилось у него с Вахруковым, в результате Слепцову пришлось уйти. В Москве он достиг хорошего уровня, вернулся к нам. Его основная проблема сегодня — это хорошая, работоспособная команда. С подбором кадров у Владимира не всё хорошо складывается. А так он человек полезный для города, нужный, его энергетику надо максимально использовать. Период адаптации у него прошел, я убежден, что выводы он сделает, сформирует надежную команду», — считает Анатолий Лисицын.

Правда, конкретных достижений Владимира Слепцова Анатолий Лисицын не назвал. Бывший заместитель мэра Ярославля и экс-депутат муниципалитета Дмитрий Донсков увидел за год работы Слепцова в основном негативные тенденции для города.

«По большому счету, самое печальное, хоть и ожидаемое: мы не увидели никаких позитивных сдвигов в самых проблемных областях. Не произошло сокращения бюджетного долга, не разобрались с проблемой дефицитного бюджета. Растут и долг, и дефицит. Деньги по выполненным контрактам подрядчики не получают очень часто, растет кредиторская задолженность. Перечисленное — это краеугольный камень всех городских проблем, из которых растут и все остальные. Нужно работать со своими доходами, большая проблема в городе с валом судебных решений о снижении кадастровой стоимости земли, это напрямую влияет на доходы городского бюджета. Не было проведено никаких серьезных мероприятий, которые касались бы ревизии и сокращения расходной части бюджета. Нет позитивной работы и по текущей деятельности Агентства по муниципальному заказу ЖКХ, это касается штрафов, предписаний, тех денег, которые можно удержать с подрядчиков за некачественные работы, но этого не делают. Основной итог — позитивных сдвигов нет, негативные тенденции остались в том же векторе. За исключением праздников и украшения города за внебюджетные средства», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Донсков.

В отличие от Анатолия Лисицына, Дмитрий Донсков не считает привнесенный из Химок опыт положительным для Ярославля.

«Ряд каких-то решений, которые Слепцов видел в Химках, где они работали и были красивыми и интересными, он попытался воплотить в Ярославле, но здесь совершенно другая специфика города и совершенно другой уровень доходов жителей и бизнеса. Поэтому эти решения «не зашли» на территории города и вылились в какие-то непонятные итоги, от которых плюсов не было, а минусы очевидны», — говорит Дмитрий Донсков.

Представитель общественного движения «Неравнодушный Ярославль» Евгений Жаворонков говорит, что за год работы эффективного взаимодействия с властью наладить так и не удалось. Хотя движение в этом направлении есть.

«Что касается плюсов в работе мэра — то это, безусловно, практика трансляции общегородских совещаний, очень хорошее начинание. Правда, там проходит немножко одностороннее обсуждение проблем, жители временами ожидают другой реакции от исполнительной власти, более полного раскрытия информации, иной подачи. Например, это касается информации, которая сейчас очень интересна общественникам по дорогам — о неустойках, пенях и штрафах, которые подрядчику выставляются. Вместо этого на ОГС озвучивается общая информация, а эти неудобные вопросы никогда не рассматривается. Есть желание наладить более тесное общение с мэром — и лично, и в интернете. Если говорить в целом о мэрии, то как такового системного сотрудничества у нас с ними пока не получается», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Евгений Жаворонков.

Стиль общения мэра критикует и Анатолий Лисицын.

«Ему бы еще не выдавать такие плоские отчеты в фейсбуках и президиумах, подходить к этому более креативно, создать определенный стиль общения с людьми, чтобы у них интерес возникал. Думаю, это тоже придет со временем», — говорит Анатолий Лисицын.

Дмитрий Донсков считает ошибкой Слепцова желание сформировать максимально лояльный к нему представительный орган власти — муниципалитет Ярославля.

«Выборы в муниципалитет проходили под тотальным «колпаком» мэрии. Такого не было никогда — ни при Волончунасе, не при Урлашове. Они были очень запрограммированы, и власть как никогда в них участвовала. Сегодня муниципалитет тотально зависим от власти, и встает вопрос — зачем этот орган вообще нужен в таком виде?» — недоумевает Дмитрий Донсков.

Слова Донскова похожи на правду. Так, предшественник Слепцова на посту главы города, а ныне депутат Алексей Малютин комментировать итоги работы мэра отказался. А вот у Анатолий Лисицына есть не просто критика, но и предложения Владимиру Слепцову.

«Что касается достижений или неудач, то я поставил бы вопрос по-другому: что нужно для города? Все эти решетки, ларьки, остановки — это всё понятно. Но городу нужны серьезные программы, прежде всего — подземные стоянки для транспорта, количество которого с каждым годом увеличивается. Не уберем машины с центральных улиц — всё время будет беспорядок. Три года назад, при Малютине, я нашел компанию, сделали проект, который предполагал целую программу по «уборке» транспорта под землю: хотели построить под стадионом «Спартаковец» трехъярусную парковку, еще одну за часовней Александра Невского у фонтана. Но Малютин тогда чего-то испугался, депутаты областной думы их раскритиковали по парковкам надземным. А новые власти города пока до этого не дошли», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Лисицын.

Полномочия мэра Ярославля Владимира Слепцова истекут в 2022 году.

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