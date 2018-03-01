Владимир Путин выступил как миротворец — член Совфеда Андрей Климов

Москва, , 16:39 — REGNUM Демонстрируя мощь своего стратегического вооружения, Россия остужает горячие головы генералов, раскачивающих лодку, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил 1 марта в эфире передачи «Время покажет» на «Первом канале», комментируя послание президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию.

«Путин выступил как миротворец, — заявил Климов. — Он сказал, что мы убережём мир от раскачивания лодки, которую раскачивают эти престарелые генералы. Это не бряцание оружием. Мы остужаем горячие головы и говорим: «Вы, господа, не отсидитесь у своих компьютеров. Давайте разговаривать серьёзно. Не надо играть в войнушки. Возмездие настигнет вас при любых обстоятельствах».

Также член Совфеда уточнил, что военная мощь России в конечном счёте обеспечивает спокойствие всех людей на планете, в то время как США регулярно уклоняются от миротворческих инициатив РФ вроде нового соглашения о безопасности в Европе.

Напомним, что в своём послании к Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин рассказал о новинках российского вооружения, качественно отличающегося от прежних аналогов. К числу таких чудес техники президент отнёс гиперзвуковые ракеты, подводные беспилотные аппараты и даже лазерное оружие, уже, по словам главы государства, поступившее в российские ВС. Рассказывая обо всём этом, Владимир Путин подчеркнул, что речь идёт именно о современных разработках, а не о советском наследии.