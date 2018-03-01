Пространственное развитие каждого региона — главная задача для губернаторов

Тамбов, , 15:54 — REGNUM Одна из главных задач, поставленных перед губернаторами в послании Владимира Путина, — пространственное развитие регионов и России в целом. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заявил доктор политических наук Дмитрий Сельцер. В своем послании 1 марта Владимир Путин обратил внимание на необходимость удвоить расходы на городов и других населенных пунктов в ближайшие шесть лет.

«Владимир Путин поставил задачу пространственного развития России. И для Тамбовской области тоже, потому что регион нуждается в развитии не только областного центра и наукограда Мичуринска, но и всей территории, — сказал Дмитрий Сельцер. — Мало городов, населенных пунктов, деревни исчезают, это проблема. Я бы обратил внимание в первую очередь именно на пространственное развитие всей России и каждого региона в частности. А дальше можно говорить и обо всем остальном: о развитии жилищного строительства, социальной инфраструктуры, в том числе, и строительства дорог, жилья, транспортной сети, развитии здравоохранения, образования».

При этом эксперт отметил, что в России сейчас существует большая проблема локального самоуправления, органы власти которого почти не имеют никаких ресурсов.

«Развитие местного самоуправления — одна из ключевых проблем России. С одной стороны, у местного самоуправления скудная финансовая база. А с другой — местное самоуправление сейчас сузилось до малой формы, до уровня сельского совета, абсолютно не имеющего никаких ресурсов. По своей сути районные городки, администрации являются низовым звеном государства, а местное самоуправление имеет очень мало полномочий и не может их реализовать. Эта проблема — одна из самых сложных, скорее всего, она может быть решена только в каком-то пакете, при условии реализации каких-то других задач, например, социально-экономического роста, но сама по себе она решена быть не может», — считает политолог.

ИА REGNUM напоминает, что президент России огласил послание Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж» в Москве 1 марта 2018 года. По традиции глава государства заявил о приоритетных направлениях государственной политики на ближайшие годы, а также дал собственную оценку положения дел в стране. Оглашение послания заняло примерно два часа.