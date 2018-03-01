Послание Путина «обесценивает все инвестиции США в противоракетную оборону»

Калининград, , 15:52 — REGNUM Разработанные в России новейшие виды вооружения, озвученные сегодня Владимиром Путиным, полностью обесценивают все американские инвестиции в противовоздушную и противоракетную оборону. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал военный аналитик из Калининграда, учёный секретарь Балтийского федерального университета Юрий Зверев.

«Главное в том, что всё это обходит любую ПВО и ПРО и полностью обесценивает все американские инвестиции в них», — сказал Зверев.

Напомним, сегодня глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил об успешных испытаниях новейшего типа оружия — с энергетической ядерной установкой, благодаря которой ракеты имеют неограниченную дальность полёта.

«До сих пор ядерные двигатели вообще на ракетах не применялись, были только проекты и опытные образцы, — продолжил военный аналитик. — Плюс ядерная энергетическая установка для крылатых ракет, как мне кажется, может найти применение (в модифицированном виде) и на космических ракетах».

ИА REGNUM дополняет, что президент рассказал ещё о нескольких видах уникального вооружения — в частности, гиперзвуковом комплексе «Авангард», способном маневрировать в плотных слоях атмосферы, а также о лазерных боевых комплексах пока без названия.

В своем выступлении президент упомянул соседнюю с Россией Польшу, где, по словам Путина, «завершается развёртывание противоракетной обороны США».