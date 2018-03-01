Косачёв: На что делает ставку Путин на международной арене

Москва, , 15:49 — REGNUM Внешнеполитическая тема в Послании не была на первых позициях, и в этом также есть свой символический смысл: как раз на международной арене «прорывного» развития явно ждать не приходится, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Делать ставку на благоприятную мировую конъюнктуру что в экономике, что в безопасности, что в политике было бы верхом наивности. Поэтому приоритеты — в укреплении обороноспособности, в защите того, что удастся сохранить из базовых международных соглашений в сфере контроля над вооружениями», — рассуждает он.

«Вот поэтому в мире сейчас, в отличие от внутренней ситуации, стабильность важнее «прорывов», ибо обстановка сейчас такова, что «прорвать» может и в сторону войны», — указал сенатор.

Впечатляющая видеодемонстрация новейших систем вооружений в зале Манежа должна, полагает Косачёв, «остудить умы всех тех, кто всерьез размышляет над возможностью нанести безнаказанный удар по России: ответ будет, причем сокрушительный, поэтому эту опцию лучше сразу убрать из расчетов даже самых великих держав».

«Но специально подчеркнуто — всё это делается, чтобы побудить наших партнеров к переговорам», — указал сенатор.

Растущая военная мощь России — это фактор международной стабильности, подчеркнул он.

«На укрепление этой стабильности — а не на формирование новых вызовов кому-либо — направлены ее усилия по укреплению взаимодействия с Китаем, с Индией, в рамках евразийской интеграции. И эти усилия будут продолжены. Еще одна задача нам, международникам», — заключил он.