«Масштабный проект Путина равен «новому курсу» Рузвельта»

Москва, , 15:55 — REGNUM Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию — это, по существу, долгожданный поворот к стимулированию экономического роста через масштабные государственные инвестиции в инфраструктуру, считает ИА REGNUM главный редактор Модест Колеров.

Азбукой экономического развития в мире после «нового курса» президента США Рузвельта и после революции в экономической теории, которую произвел британский ученый Кейнс, является то, что именно государственные, централизованные масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры (дороги, городская среда, всё, что сегодня говорил Путин), а в условиях нового технологического мира это инвестиции в современные коммуникации, именно это создает надежный и высокий экономический рост.

Эти инвестиции по определению не могут быть коммерческими. Они в принципе не имеют задачи получения срочной прибыли — рубль вложил, через год получил два — то, к чему так долго приучали наше общество и нашу экономику либералы, либертарианцы и прочие кабинетные мыслители, наконец, отброшено. Развитие страны анонсировано как развитие через долгосрочные инвестиции в государственную инфраструктуру, которые служат и населению, и экономике, и очень приятно, что мы наконец до этого дожили.

Понятно, что Путин сделал все необходимые оговорки относительно достижения макроэкономической стабильности, что может восприниматься как оговорка в пользу того, что Россия решила те либеральные задачи, которые были поставлены гайдаровцами. Но я думаю, что эта оговорка может удовлетворить только буквоедов.

Весь масштабный проект, который Путин нарисовал, он весь равен — если не больше — проекту «нового курса» в США.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о масштабной программе пространственного развития России, включая развитие городов и других населенных пунктов, призвав удвоить на эти цели выделяемые средства на ближайшие шесть лет.

В числе прочего глава государства призвал к модернизации всей магистральной инфраструктуры страны. Он пояснил, что нужно учитывать глобальные технологические перемены в мире, и призвал к тому, чтобы «прошить Россию современными коммуникациями».

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Изменения в мире носят цивилизационный характер, и масштаб вызова требует такого же ответа — с этого Путин начал свое выступление. «Мы готовы дать такой ответ, мы готовы к настоящему прорыву», — пообещал президент РФ.