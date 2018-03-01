Дочь Назарбаева надеется, что русский язык в Казахстане не отменят

Астана, , 15:46 — REGNUM Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности парламента Казахстана и дочь главы государства Дарига Назарбаева на пленарном заседании сената озвучила запрос на русском языке, сообщает 1 марта Sputnik Казахстан.

Отвечая на вопросы журналистов, она отметила, что сделала запрос на том языке, на котором ей это было удобно.

«Мы все стараемся исполнять поручения президента. Никто еще не отменял русский язык, слава Богу, этого, наверное, и не будет», — сказала Назарбаева.

Сенатор добавила, что нужно уважать и других жителей страны, поэтому «нельзя перебарщивать в этих вопросах». При этом межнациональное согласие «никто не отменял», напомнила чиновник.

«Языки, которые работают на территории нашей страны, в том числе и действуют в госорганах, на сегодня утверждены конституцией страны», — подчеркнула она.

Напомним, ранее президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство и парламент страны должны говорить на казахском языке с синхронным переводом.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля Назарбаев внес поправки в подписанный ранее указ о переводе алфавита с кириллицы на латиницу. Так, в новой версии алфавита уменьшено число апострофов и введены диграфы «sh», «ch».

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