Западная система ПРО потеряла смысл — советник главы Росгвардии

Москва, , 15:23 — REGNUM Россия может достичь всех заявленных президентом социально-экономических целей, но если она не сможет сохранить свой суверенитет, всё это будет бессмысленно, считает советник главы Росгвардии Александр Хинштейн. Об этом он заявил 1 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя послание президента РФ Федеральному собранию.

«Мы рассчитываем и надеемся на то, что наши западные партнёры теперь поймут бессмысленность дальнейших трат, вложений (финансовых и людских) в дальнейшее развитие ПРО, — заявил Хинштейн. — Нет смысла вкладываться в те средства сдерживания, которые не будут работать. Мы ведь идём не с позиции «ответ на ответ», а переходим на качественно новый уровень».

При этом Хинштейн обратил внимание на то, что уже успел посмотреть, как представители оппозиции комментируют в социальных сетях выступление главы российского государства.

«Сейчас активно идёт тема, что нам, мол, больше не о чем говорить и мы бряцаем оружием, — рассказал советник главы Росгвардии. — Однако первая часть президентского послания была посвящена именно вопросам социально-экономического развития страны. А уже вторая тому, как эти перспективы реализовать и защитить. Мы можем, бесспорно, добиться тех задач, которые поставил президент, так как все они имеют под собой реальную подоплёку. Однако всё это было бы бессмысленно, если не решена главная проблема, если не решена задача защиты национального суверенитета страны. Если она не решена, то не нужно вводить 120 млн кв. метров жилья в год, так как получается, что мы работаем на того дядю, который однажды стукнет кулаком по столу и скажет, что теперь это всё его. Главный принцип любого военного человека: хочешь мира — готовься к войне».

Напомним, что в рамках своего выступления с посланием Федеральному собранию президент России заявил, что сегодня в РФ ежегодно строят более 80 млн кв. метров жилья, и теперь, как считает Владимир Путин, следует выйти на новую высоту и добиться того, чтобы этот показатель достиг 120 млн кв. метров. По его мнению, эта цель, учитывая новые технологии и опыт, накопленный российскими строительными компаниями, вполне достижима. Свою роль в этом сыграет и снижение ставок ипотечного кредитования.