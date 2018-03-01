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Зюганов не услышал ответа на главный вопрос

Политика

Оборонная часть выполнена

Зюганов не услышал ответа на главный вопрос
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Зюганов

Москва, 1 марта 2018, 15:00 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не услышал в послании президента РФ Федеральному собранию о наказании тех, кто завалил выполнение указов президента, передает корреспондент ИА REGNUM 1 марта.

«Нет ответа на главный вопрос — он сформулировал свои 11 указов шесть лет назад. В любом таком послании надо было прежде всего отчитаться о том, как они выполнены. Из 11 указов 10 провалены, оборонный в основном выполнен, и во второй части послания было показано неплохо, что было сделано», — сказал Зюганов.

«Надо было спросить с тех, кто завалил его указы, которые прежде всего связаны с новейшими технологиями и производительностью труда, которую надо было увеличить в полтора раза», — подчеркнул депутат Госдумы.

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Послание президента России Федеральному собранию-2018
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