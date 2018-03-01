Путин дал понять Западу, что возвращение 1990-х в России невозможно

Симферополь, , 14:55 — REGNUM Нынешнее послание федеральному собранию — попытка объяснить Западу, что его план по возвращению в России либерально-компрадорского режима не реализуем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Михаил Хазин, комментируя сегодняшнее выступление Владимира Путина.

«Как мне кажется, ключевой момент, который вызывает явные ассоциации с СССР, это демонстрация военной мощи. Фактически это попытка объяснить Западу, что его план по возвращению в России либерально-компрадорского режима (в том числе с использованием неконституционных методов) не реализуем. А потому — нужно договариваться, а не устраивать конфронтацию. Посмотрим, как они поймут?» — отметил эксперт.

Помимо этого, по словам политолога Дмитрия Фетисова, послание Федеральному собранию можно назвать стратегическим, в котором ставятся сроки не на несколько лет вперёд, а на долгосрочную перспективу.

«Путин дал чётко понять, что повышение уровня жизни граждан России зависит от решения стратегических проблем в самых разных отраслях, в том числе требующих рутинной работы. Президент при этом признаёт наличие большого количества внутренних проблем и обращает внимание на необходимость их решения. Причём прорывные задачи ставятся не на несколько лет вперёд, а на долгосрочную перспективу», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание на большое количество иностранных журналистов на мероприятии, что говорит о серьёзном интересе к выступлению Владимира Путина не только в России, но и во всём мире.

Как сообщало ИА REGNUM, глава государства выступает сегодня с ежегодным посланием Федеральному собранию, в котором он обозначил ключевые отрасли для «рывка в развитии страны». Из-за расширения числа участников мероприятия и необходимости использовать инфографику поменялся его формат: глава государства выступает в Центральном выставочном зале «Манеж» вместо Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.

На мероприятие аккредитованы более 700 российских и иностранных журналистов.