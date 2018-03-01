«Англосаксы напрягаются» — Кургинян о послании Путина

Москва, , 14:53 — REGNUM Последнее послание Владимира Путина Федеральному собранию стало совершенно беспрецедентно по содержанию. Об этом 1 марта заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Англосаксы напрягаются. Это абсолютно ошеломительный доклад, это самое сильное послание Путина за всё время его существования как президента. Оно действительно оригинально композиционно и беспрецедентно по содержанию», — заявил Кургинян.

Послание показало, что Россия выходит на новые рубежи и представляет гораздо больший вызов, чем ранее. Теперь в ответ будет огромная эскалация риторики и какая-то система действий, отметил политолог.

«Насколько американцы могут усилить свои военно-промышленные дела, это вопрос отдельный, некоторые говорят, что у них свои проблемы. Но в любом случае это мобилизующее мир послание. И в то же время это не гибкое вписывание в мир, это абсолютная решимость играть в свою игру, это откровенность, с которой играют в эту игру, это то, что никакого блефа в этой игре нет», — заявил Кургинян.

Ключевой же посыл послания Путина заключается в том, что оно знаменует гармонизацию экономического прорыва и военно-стратегической мощи, что является огромным новым шагом в развитии России, уверен он.

«Был ответ на то, что вот, дескать вы все будете голые и босые, но с ядерным оружием — вот ведь не будем голые и босые! Будем гармонично развивать мирную и военную сферу. Стратегия прорыва была сказана впервые. Владимир Путин говорит, что мы как все, никогда не говорит о своей миссии. Но внутренний духовный его лад, как мне кажется, абсолютно мессианский. Он говорит о том, что он страну доведёт до кондиций, при которых всё мировое устройство изменится. Потому что если Россия сумеет обеспечить такой рост жизни и такую самозащиту одновременно, то это уже другой мир. Это мир, в котором нет этой гегемонии. И вот эти разговоры о ревизионизме — они уже приобретают характер не ревизионизма, а мессионизма», — заявил Кургинян.

1 марта президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию о приоритетных направлениях государственной политики. Выступление было разбито на две части, первая из которых была посвящена социально-экономической модернизации России, а вторая — новейшим разработкам российского военно-промышленного комплекса.