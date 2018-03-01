Послание Путина: западные СМИ ответили истерикой

Москва, , 14:52 — REGNUM Представители западных СМИ отреагировали громкими заголовками на послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта.

Так, британское издание Express отреагировало на речь президента России красноречивым заголовком «Путин рассказал об УЖАСАЮЩИХ, не поддающихся обнаружению ракетах России, которые могут поразить ЛЮБУЮ точку в мире».

Их коллеги из The Guardian заявили на своей странице в сети Twitter, что «Путин угрожает США гонкой вооружений».

На их фоне интересна реакция пользователей сети Twitter на сообщения их СМИ о словах президента России о новом оружии Москвы. Так, один из них поздравил всех со вступлением «в эру сверхзвуковой войны».

«Ура, вперед, человечество!», — написал он.

Пользователь с псевдонимом Fashionista назвала шаги России «уместными контрмерами», с учетом «характера агрессии США против России».

В ответ на сообщение информационных агентств о том, что Москва посчитает ядерный удар по своим союзникам в качестве нападения на себя, пользователь M. K. Giannopoulos попросил «уточнить «союзников, для протокола». Другой пользователь, dom86hopson, отметил: «то есть мы, если ударим по Северной Корее».

«Иран — союзник России. Ты слушаешь, Нетаньяху?» — подчеркнул пользователь с ником Dead Parrot Society.

Напомним, в своем послании Путин сообщил о разработке и наличии у Москвы принципиально новых видов вооружений, благодаря которым американская система ПРО становится бессмысленной.