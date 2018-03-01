РФ обнуляет усилия США по созданию системы ПРО — экс-секретарь Совбеза РФ

Москва, , 14:52 — REGNUM Ракета «Сармат» — это новый шаг в развитии российской военной техники, считает экс-секретарь Совбеза РФ Андрей Кокошин. Об этом он заявил 1 марта в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя послание президента России Федеральному собранию.

«Это послание не только нам, но и послание миру и США и приглашение к серьёзному обсуждению проблем сокращения вооружений, проблем стратегической стабильности, — заявил Кокошин. — Путин накануне Нового года предлагал Трампу обсудить проблемы стратегической стабильности. Эта проблема волнует многих. Недавно была Мюнхенская конференция по безопасности — немцы очень тревожатся по этому поводу из-за действий США, которые не могут не вызвать обратной реакции РФ».

По мнению экс-секретаря Совбеза РФ, то, что показал и рассказал членам Федерального собрания Владимир Путин, — это средство оказания воздействия на американскую сторону в рамках обсуждения проблем стратегической стабильности.

«Такие средства не создаются быстро и требуют напряжённой работы многих людей, — уточнил Кокошин. — Например, ракета «Сармат» — это новый шаг в развитии ракетной техники. Это средство, которое обладает глобальными возможностями».

К числу таких возможностей эксперт отнёс гипотетическую перспективу нанесения ударов с помощью этой ракеты через Южный полюс.

«С южной стороны у США средств ПРО нет», — констатировал Кокошин и добавил, что все усилия США по созданию ПРО «легко могут быть обнулены нашими техническими достижениями».

Напомним, что 1 марта президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором в числе прочих тем рассказал о российском военном потенциале. Глава государства продемонстрировал собравшимся особенности современных российских ракет, рассказал о подводных беспилотных аппаратах и проинформировал, что в ВС РФ уже начало поступать лазерное оружие. Также Владимир Путин предостерёг партнеров РФ от ядерной агрессии в отношении России и её союзников, за которой, по словам президента, последует незамедлительный ответный удар.