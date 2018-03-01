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Washington Post: Послание Путина усилит противоречия между США и Россией

Политика

Путин рассказал о новом ядерном вооружении, которое есть в наличии у России, которое не может быть перехвачено ни одной системой ПРО в мире

Washington Post: Послание Путина усилит противоречия между США и Россией
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Вашингтон, 1 марта 2018, 14:48 — REGNUM  Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию можно расценивать как углубление противоречий между Москвой и Вашингтоном, сообщает 1 марта Washington Post.

Путин рассказал о новом ядерном вооружении, которое есть в наличии у России, которое не может быть перехвачено ни одной системой ПРО в мире.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что любое ядерное нападение на Россию будет рассматриваться как агрессия, которая будет немедленно пресечена самым решительным образом.

Путин подчеркнул, что в части стратегических ядерных вооружения, а также перспективных вооружений с использованием новых технологий у России нет конкурентов.

Презентация военной мощи России впервые демонстрировалась с привлечением видеоматериалов.

Напомним, президент России в соответствии с конституцией страны выступает перед Федеральным собранием с ежегодным обращением. Как заметил Путин, в этот раз оно было особенно важным.

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