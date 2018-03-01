Ростовской области под силу стать культурным «хабом» Юга России

Ростов-на-Дону, , 14:16 — REGNUM О необходимости строительства музейных и культурно-образовательных комплексов в российских регионах заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он предложил запустить программу создания в регионах культурно-образовательных и музейных комплексов. По мнению главы государства, «это должны быть настоящие центры культурной жизни, открытые для молодежи и людей всех возрастов». Донской эксперт отметил, что Ростовская область в части развития культурной жизни опережает многие субъекты России, сообщает ИА REGNUM.

«В этом смысле Донской регион не только административный центр федерального округа, но и его культурная столица. При этом всегда есть точки роста, и важно при выстраивании такой сети по всей России, по примеру с аэропортом «Платов», стать культурным «хабом» Юга России. На Дону создан хороший фундамент для возникновения подобного центра, важно, чтобы он имел свою региональную специфику. Донской край обладает богатым культурным наследием в самых разных сферах, в том числе в сфере народной культуры. Наряду с театрами, музеями и выставками важно развивать и эту часть», — считает директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина («Единая Россия»), регионы не должны затягивать с созданием культурно-образовательных музейных комплексов.

«Я очень рад, что президент высказался о необходимости создания в регионах культурно-образовательных музейных комплексов. Первый будет открыт во Владивостоке. Надеюсь, что остальные регионы не станут затягивать с реализацией», — сказал он.

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Напомним, президент России огласил послание Федеральному собранию в выставочном зале «Манеж» в Москве 1 марта 2018 года. По традиции глава государства заявил о приоритетных направлениях государственной политики на ближайшие годы, а также дал собственную оценку положения дел в стране.

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