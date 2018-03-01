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Путин — Вашингтону: «Не раскачивайте лодку» под названием Земля

Политика

Путин напомнил ядерную доктрину России, что РФ нанесет ядерный удар только ответный, и призвал сесть за стол переговоров

Путин — Вашингтону: «Не раскачивайте лодку» под названием Земля
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 1 марта 2018, 13:58 — REGNUM  Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал западных партнеров не «раскачивать лодку» под названием планета Земля и подчеркнул, что все его слова о новых системах вооружений, которым нет аналогов — не блеф.

«Сдержать Россию не удалось», — сказал Путин, добавив, что Западу предстоит это осознать.

Путин напомнил ядерную доктрину России, что РФ нанесет ядерный удар только ответный, и призвал сесть за стол переговоров.

«Мы защищаем свои интересы и защищаем интересы других стран. Руководствуемся международным правом и считаем незыблемыми правила ООН», — сказал Путин.

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с США и Европой. Даже если наши позиции не совпадают», — сказал Путин, вновь выразив надежду, что здравый смысл возобладает и партнеры выберут путь переговоров.

Путин ранее в ходе оглашения послания Федеральному собранию напомнил, что Москва уговаривала США не выходить из договора ПРО в 2002 году, а Вашингтон все предложения России вернуться к конструктивному диалогу отклонил, и рассказал о новых российских стратегических вооружениях.

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Послание президента России Федеральному собранию-2018

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