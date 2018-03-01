Что угрожает суверенитету России? Радио REGNUM

Москва, 1 марта 2018, 14:00 — REGNUM
- Страна возможностей: что подчеркнул в своём послании Владимир Путин;
- Шансы на оттепель: каковы перспективы улучшения отношений России с США;
- Блеск и нищета: Евросоюз оценил уровень жизни на Украине;
- Турция в Сирии: операция «Оливковая ветвь» вне резолюции СБ ООН;
- Царский замах: Киев не хочет забирать корабли без Крыма.
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