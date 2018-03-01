Четверг, 1 Марта 2018 года
19:45:56 МСК

Что угрожает суверенитету России? Радио REGNUM

Политика

Президент России выступил с посланием Федеральному собранию

Что угрожает суверенитету России? Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 1 марта 2018, 14:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: Россия усиливает позиции в Сирии, Сибирь изнемогает от вони: Радио REGNUM

Читайте развитие сюжета: Путин предупредил США об ответном ядерном ударе: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Радио REGNUM

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить