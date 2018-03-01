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Послание Путина: алтайские ожидания об увеличении пенсий оправдались

Политика

Главное чтобы инфляция не занижалась искусственно, считает барнаульский депутат

Послание Путина: алтайские ожидания об увеличении пенсий оправдались
Иван Шилов © ИА REGNUM
Послание Владимира Путина 1 марта

Барнаул, 1 марта 2018, 12:59 — REGNUM  Заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости увеличения пенсий выше уровня инфляции полностью удовлетворило депутата Барнаульской городской думы («Справедливая Россия») Оксану Молодых. Это именно то, что она высказала ранее о своих ожиданиях от президентского послания.

«Мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их индексацию выше темпов инфляции», — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что разрыв между пенсией и заработной платы до пенсии должен сокращаться.

«Небольшой, но приятный момент, теперь важно, чтобы инфляция не занижалась искусственно, в случае если мы подойдем к реализации этой президентской задачи», — отметила депутат Оксана Молодых.

Напомним, ранее депутат отметила, что от послания ожидает новостей по теме пенсионного обеспечения: «Пусть они будут небольшие, но приятные».

Оглашение ежегодного послания президента Федеральному собранию началось 1 марта в 12:00 в центральном выставочном зале «Манеж». Глава государства расскажет об итогах года и очертит перспективы на будущее. ИА REGNUM ведёт собственную online-трансляцию.

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Послание президента России Федеральному собранию-2018

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