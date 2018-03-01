Путин заявил о «поворотном моменте», в котором находится Россия

Москва, , 12:11 — REGNUM Россия смогла справиться с абсолютно новыми и сложными социальными и экономическими вызовами, утвердившись как мощная держава и демократическое общество на самостоятельном пути, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин.

Начиная послание, глава государства отметил, что его обращение носит особый, рубежный характер, когда значимость выбора и каждого шага и поступка важны.

«Как и само время, в котором мы живём. Именно в такие поворотные моменты Россия не раз показывала способность к развитию», — заявил президент.

Значимость выбора и каждого шага определят «судьбу страны на десятилетия вперед», сказал Путин, предваряя оглашение послания.

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Напомним, послание президента России Федеральному собранию началось в полдень 1 марта в выставочном зале «Манеж». Впервые с посланием к обеим палатам Федерального собрания обратился президент Борис Ельцин, это произошло в феврале 1994 года.