Формальные ранги казахстанских госслужащих: кто всех важнее?

Марат Шибутов, , 13:34 — REGNUM

Одной из самых любопытных тем при изучении Казахстана является система принятия решений: как по официальной вертикали власти, так и по неофициальным каналам. Но чтобы понять, как все происходит официально, надо разобраться в системе рангов и в распределении сфер ответственности согласно законодательству. Ответу на данный вопрос и посвящена эта статья.

В Казахстане существует «Реестр должностей политических и административных государственных служащих». В нем установлена нижеследующая классификация должностей.

Политические государственные служащие — 28 позиций. Административные государственные служащие. Корпус «А». Ответственные секретари, руководители аппаратов ведомств и акиматов областей и городов республиканского значения, председатели комитетов, акимы городов областного значения, районов и районов в городах — 7 позиций. Административные государственные служащие. Корпус «Б» по категориям: Категория «А». Сотрудники администрации президента — 5 позиций; Категория «В». Аппараты палат парламента Республики Казахстан, канцелярия премьер-министра Республики Казахстан, департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде Республики Казахстан (аппарат Верховного суда Республики Казахстан), аппарат Конституционного совета Республики Казахстан, аппарат Высшего судебного совета Республики Казахстан, управление делами президента Республики Казахстан, аппарат Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции и его ведомство — 25 позиций; Категория «С». Органы, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту Республики Казахстан, центральные исполнительные органы, Национальный центр по правам человека, ведомства центральных исполнительных органов, загранучреждения Республики Казахстан — 45 позиций; Категория «D». Аппараты акимов областей, столицы, города республиканского значения, аппараты маслихатов областей, столицы, города республиканского значения, аппараты ревизионных комиссий областей, столицы, города республиканского значения, аппараты (секретариаты) Ассамблеи народа Казахстана областей, столицы, города республиканского значения — 20 позиций; Категория «Е». Аппараты акимов районов, районов в городе и городов областного значения, аппараты маслихатов районов — 16 позиций.

Самые важные с точки зрения принятия решений — политические государственные служащие. Среди административных государственных служащих самые важные — это корпус «А».

В приложении № 1 к государственному протоколу РК, утвержденному в 2006 году, озаглавленному как «Протокольное старшинство должностных лиц Республики Казахстан при проведении внутригосударственных мероприятий» в вопрос субординации вносится еще больше ясности. Всего в документе 55 позиций. Приведем здесь первые 15 из них:

1. Президент;

2. Премьер-министр;

3. Председатель Сената парламента;

4. Председатель Мажилиса парламента;

5. Государственный секретарь;

6. Руководитель Администрации президента;

7. Председатель Конституционного совета;

8. Председатель Верховного суда;

9. Председатель Национального банка;

10. Председатель Центральной избирательной комиссии;

11. Заместители премьер-министра (по дате назначения на должность);

12. Председатель правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»;

13. Секретарь Совета безопасности;

14. Заместители руководителя администрации президента (по дате назначения на должность);

15. Начальник канцелярии президента.

При этом в стране существует еще один список: список лиц, которых нельзя досматривать при полетах на самолете. В нем всего 16 позиций (правда, на деле чуть больше — госсекретарь более не исполняет обязанности министра иностранных дел, и вице-премьеров теперь несколько):

1. Президент Республики Казахстан;

2. Премьер-министр Республики Казахстан;

3. Председатель Сената парламента Республики Казахстан;

4. Председатель Мажилиса парламента Республики Казахстан;

5. Государственный секретарь Республики Казахстан — министр иностранных дел Республики Казахстан;

6. Руководитель администрации президента Республики Казахстан;

7. Председатель Конституционного совета Республики Казахстан;

8. Председатель Верховного суда Республики Казахстан;

9. Председатель Национального банка Республики Казахстан;

10. Заместитель премьер-министра Республики Казахстан;

11. Помощник президента — секретарь Совета безопасности Республики Казахстан;

12. Генеральный прокурор Республики Казахстан;

13. Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;

14. Директор Службы внешней разведки «Сырбар» Республики Казахстан;

16. Начальник Службы государственной охраны Республики Казахстан.

При этом одна из главных аппаратных функций большого начальника — это возможность назначать свои кадры. Важно и то, кто назначил его самого: «я вас выдвинул, я вас и задвину».

Все эти нюансы о рекомендациях, назначениях и согласованиях описаны в указе президента от 29 марта 2002 года № 828 «О некоторых вопросах кадровой политики в системе органов государственной власти». Этим указом утверждаются два документа: «Перечень должностей политических государственных служащих и иных должностных лиц, назначаемых президентом Республики Казахстан или по согласованию с ним, избираемых по его представлению, а также назначаемых по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан» и «Положение о порядке согласования, назначения на должность и освобождения от должности политических государственных служащих и иных должностных лиц Республики Казахстан». Один представляет собой таблицу, а второй — правила к ней. Именно в них описана вся процедура назначений и то, какие подразделения администрации президента и Совбеза рассматривают кандидатуры назначенцев.

Также важно знать, как работает комиссия по при президенте Республики Казахстан по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах Республики Казахстан, с которой согласовываются соответствующие назначения, и кто в нее входит.

Кроме прямого статуса, есть еще и косвенный — это председательство в различных советах и комиссиях. При президенте сейчас есть восемь советов и 17 комиссий. Между собой они неравнозначны, но в свой сфере являются одними из главных, а часто и самыми главными площадками для диалога. Участие в них — показатель статуса.

Есть еще межведомственные комиссии при правительстве, но точный их список составить трудно: их очень много, и они постоянно меняются. Но главными комиссиями при правительстве являются две: межведомственная комиссия по законопроектной деятельности и республиканская бюджетная комиссия. Эти две комиссии по сути дублируют основные функции парламента — законотворческую и бюджетную.

Внутреннее устройство государственного ведомства и распределения полномочий показывают положение о ведомстве и приказ первого руководителя о распределении полномочий между замами. Также аппаратный вес ведомства отражается на его бюджете и числе полномочий.

Отдельным показателем влиятельности чиновника является председательство его в советах директоров подчиненных его ведомству акционерных обществ и курирование организаций другой правовой формы (республиканское или коммунальное госпредприятие и т. д.).

Так что система принятия решений даже в официальной своей части в Казахстане состоит из множества переменных.

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