Надежда Емельянова, , 11:39 — REGNUM

Итак, что происходит? Зачем же латышский политикум так остервенело, так лихорадочно беспредельничает, спешит, нарушает все мыслимые цивилизованные правила принятия таких проблемных и серьезных законов, как закон о полном переводе русских школ на латышский язык? Что за дикая спешка? Как с ума посходили … Даже ранее вменяемая, не замеченная в русофобии и нацозабоченности депутат Сейма, Ингуна Судраба почему-то ополоумела и вылезла с совершенно непотребным предложением: перевести детские садики на латышский язык в пропорции 80−20%. Откуда весь этот кошмар?

Похоже, что всё очень просто. Латышскому политикуму пообещали «не бросать». Весь тренд геополитики идет к тому, что их бросят. ЕС бросит, США бросят. Но пока та часть американской элиты, сидящая так долго и уютно на денежных потоках, которую потеснили, пока эта часть ведет совершенно самостоятельную политику. Это ни для кого не секрет. Латышский политикум, 26 лет послушно торговавший русофобией, — это клиенты именно этой части американской элиты.

И ряд антироссийских гадостей — не что иное, как активная деятельность этой части американской элиты. Отбор российской дипломатической собственности, прессинг РТ, беспредел МОК и с российским спортом, провокации в Сирии, расстрел Донбасса… И еще много-много гадостей, которые сейчас есть и еще много будет.

Такое намеренное и циничное унижение русских в Латвии тоже входит в этот русофобский ряд. Да латышский политикум это и не скрывает. Министр образования на голубом глазу адресовал издевательство над русскими детьми (а иначе чем издевательством эту реформу нельзя назвать) лично Путину. Аккурат перед выборами. Латышский политикум прекрасно понимает, что таким наглым и циничным решением, как полный перевод русских школ на латышский язык, не считаясь с мнением русской части общества, они унижают русских, они окончательно вбивают клин между русскими и латышами. Разумеется, в утопические сказки про сплочение общества и улучшение конкурентоспособности русских детей — только полные идиоты могут верить. Но тем не менее они это делают… Зачем?

Остается только предположить, что та часть американской элиты, чьими клиентами является латышский политикум, пообещала «не бросать». Конечно, американцы обманут, впрочем, как всегда, но утопающий хватается за соломинку. И это мы наблюдаем у тонущей и разрозненной, состоящей из случайных, малокомпетентных людей латышской политической элиты. Они разрозненны, они сожрать друг друга готовы, но объединяет их иррациональный страх перед русскими и Россией.

А что до латышского общества — оно безмолвствует. Впрочем, как всегда. Оно безмолвствовало в 91-м, когда их русских соседей лишали гражданских прав, оно безмолвствовало все 26 лет дискриминации русских, оно безмолвствует и сейчас. «Хорошая традиция» безмолвствовать …