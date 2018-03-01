Украина укрепила границу с Крымом двумя туалетами

Станислав Стремидловский, , 11:27 — REGNUM

На двух контрольно-пропускных пунктах — «Чаплинка» и «Каланчак» на границе с «временно оккупированным» Крымом побывал первый заместитель министра по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи, рассказывает «Новий день» (Херсон). Репортажи снимала куча телекамер, в том числе и центральных каналов. Пресс-тур с пафосным названием «Дорога в Крым» министерство организовало к четвертой годовщине «аннексии» полуострова. Херсонских журналистов предупредили: быть на месте сбора без опозданий. Но на границу представители СМИ попали только после обеда. Одним из пунктов программы пресс-тура значилось ознакомление со всеми этапами прохождения границы. Но в «Чаплинке» ничего такого не показали. Возможно, все дело в малом потоке людей, которые едут в Крым и возвращаются оттуда именно по этой дороге? С тех пор как Украина официально прекратила торговые отношения с «оккупированным» Крымом, направление непопулярно, пользовались им в основном водители грузовиков, которые везли товар из других регионов. Сегодня за сутки «Чаплинку» в обе стороны пересекают не более сотни транспортных средств и двухсот человек… Пункт «Каланчак». На обочине появилось два новых деревянных туалета, которые, похоже, и покрасить не успели. То, что граница разбогатела на целую пару нужников, сигнализировали дорожки к ним, посыпанные песком. Изменения заметили пассажиры, которые бывают здесь время от времени: «Ну хоть так! Туалеты здесь очень нужны, потому что это сейчас людей немного, а вот летом, бывает, стоишь в очереди долго, а как прижмет, то и некуда выйти». Было бы смешно, если бы не было так грустно. Два туалета — вот и все новое, что увидели журналисты. «Между тем свои позиции укрепляет «оккупант», — резюмирует издание. — На той же «Чаплинке» россияне установили светофор, шлагбаум и видеокамеры. Враг автоматизировал свои пункты пропуска, за которыми наблюдают вооруженные военные».

В Ковеле будут вывешивать флаг «национально-освободительной борьбы» украинского народа, сообщают «Волинські Новини» (Луцк). 22 февраля на сессии городского совета было принято решение об использовании красно-черного знамени, которое символизирует вооруженную борьбу украинского народа за свободу в середине ХХ века и в ходе «антитеррористической» операции на востоке Украины, говорится в постановлении депутатов. Поднимать флаг на административном здании городского совета и местах размещения органов местного самоуправления будут в определенные даты, связанные с выдающимися событиями «национально-освободительной борьбы» и чествованием памяти «героев», а именно: 1 января — день рождения Степана Бандеры, 22 января — День Соборности Украины, 29 января — День памяти Героев Крут, 20 февраля — День памяти Героев Небесной Сотни, третье воскресенье мая — День памяти жертв политических репрессий, 30 июня — провозглашения Акта восстановления Украинского государства, день рождения Романа Шухевича, 14 октября — День защитника Украины, день создания УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В марте депутаты должны определиться, нужно ли вывешивать на здании Ровенской областной государственной администрации и облсовета красно-черный флаг ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рядом с государственным сине-желтым флагом, передает «Рівне Вечірнє» (Ровно). Такое сочетание уже было во время революции 2013−2014 годов. Правда, красно-черные цвета ассоциируются у большинства с националистическими политическими силами. Будет удобно председателям ОГА и облсовета, которые представляют «Блок Петра Порошенко», сидеть под такой символикой? Проект решения об использовании флага ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зарегистрировала фракция «Свобода». В нем говорится, что красно-черный флаг — это «флаг страны, которая защищает свою целостность от посягательств извечного врага украинского народа — России, флаг, окропленный кровью украинских повстанцев 1940−50 годов и героев современности — украинских киборгов, флаг, который ведет в бой украинских патриотов против российских «оккупантов». Депутаты предлагают рекомендовать вывешивать флаг ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на здании областного совета и ОГА десять раз в году.

«Еще живы свидетели событий 78-летней давности, в том числе и 90-летние, которые пережили страшные времена первых массовых большевистских репрессий в Галичине и были сосланы на пожизненное каторжное существования в Сибирь, — поведал газете «Галичина» (Ивано-Франковск) председатель областной организации спецпоселенцев Ярема Терешкун. — Недавно они на конференции по случаю годовщины отправления на восток первого эшелона репрессированных вспомнили незаживающие раны из прошлого и обменялись жалобами на нынешние сложности жизни в Украине независимой, за которую тогда боролись и терпели тяжелые времена. Присоединились к ним и бывшие депортированные из Польши, рассказывая о том, что случилось во время преступных акций польской власти над украинцами. Жаль только, что мероприятие проигнорировали приглашенные на него тележурналисты, из-за чего оно не получило должного освещения в информационном пространстве Прикарпатья. Делегатам конференции пришлось работать в холодном неотапливаемом зале Народного дома «Просвита» в Киеве. Как представляется, это власть так помогла нам в предоставлении помещения для проведения собрания. Хотели напомнить нам о сибирских морозах. «Уже и тепла для нас жалеют», — сокрушенно вздыхали участники форума. Мы и так не забудем никогда сибирские зимы. Но студит душу не столько память о них, сколько нынешнее кощунственное отношение к нам».

Поляки, жители приграничных городов с Украиной, изобрели новый способ заработка, пишет Mukachevo.net (Мукачево). Они массово регистрируют на себя автомобили, которые куплены в Польше, но де-факто принадлежат украинцам. Один только житель Подкарпатского воеводства зарегистрировал на себя — внимание! — более 3,3 тысячи автомобилей. Его родной брат имеет на руках 1,5 тысячи регистрационных документов. В обоих случаях мужчины — только «совладельцы» транспортных средств, которые передвигаются по украинским дорогам. Это законно и позволяет украинцам обходить чрезвычайно жесткие правила импорта автомобилей из Европы. Отсюда решение для населения украинских приграничных городов — приобрести машину «на паях» с поляком и зарегистрировать автомобиль в Польше. Совсем не обязательно по принципу 50 на 50, поляки часто заявляют, что владеют, например, 1/10 автомобиля. Согласно украинским правилам такой автомобиль может заехать на территорию Украины только ради транзита, то есть не более чем на пять дней. Однако многие нарушают эти правила. Поэтому зарегистрированные в Польше автомобили даже работают в службе такси в Киеве. В случае проверки со стороны полиции дело чаще всего решается с помощью взяток. Некоторые «украинские» автомобили регистрируются польскими друзьями украинцев. Однако подавляющее большинство поляков предлагают свои услуги за деньги. Поиск «товарища», который зарегистрирует автомобиль для украинца, не сложен, предложения можно найти даже в интернете. Стоимость услуги составляет от 100 до 300 злотых. Согласно оценкам пограничной службы, в Польше зарегистрировано уже более 60 тысяч подобных «общих» транспортных средств.

Новости культурной жизни от Zaxid.net (Львов). Запланированный на 6 марта концерт Ирины Билык во Львовской опере остается под вопросом. Певица не выполнила требований националистических организаций и не признала Россию «страной-агрессором». За певицу это сделал ее продюсер. Но активистам, которые угрожают сорвать концерт, этого мало. Чтобы доказать патриотическую позицию артистки, продюсер Олег Збаращук созвал конференцию, на которой продемонстрировал видео, где благодарность певице выражают бойцы и волонтеры. В то же время он подтвердил, что Билык действительно «незаконно» посетила «оккупированный» Крым, въехав туда из России. Но это из-за своей неосведомленности. «Наши требования остаются в силе: Билык должна лично признать Россию «страной-агрессором». Мы будем призывать всех неравнодушных прийти и выразить свою позицию против концерта 6 марта. Если она, конечно, не сделает такого заявления», — пояснил представитель «Добровольческого движения ОУН» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Антон Петровский. Ну, а в среду, 28 февраля, Львовский национальный театр оперы и балета им. Соломии Крушельницкой уволил солиста балета Николая Санжаревского, которого подозревают в поддержке и финансировании «сепаратистов». Скандал разгорелся в январе этого года, когда Санжаревского обвинили в поддержке и финансировании Донецкой и Луганской народных республик. Первой об этом написала одесская журналистка и блогер Елена Добровольская, предоставив скриншоты страниц Санжаревского в соцсетях. Солист тогда отверг обвинения в сепаратизме, но потом признался, что в свое время администрировал одну из групп «антимайдана» в соцсетях и создал интернет-кошелек, с которого деньги должны были идти на нужды гражданского населения Донбасса. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по этому факту, идет расследование.

На Тернопольщине поймали сутенера, который отправлял женщин в польские бордели, информирует «За Збручем» (Тернополь). Он вербовал тех, кто находился в трудном материальном положении. На объявления о высокооплачиваемой работе откликнулась жительница Тернопольской области. Уже в ходе разговора поняла, в чем должна заключаться ее работа за рубежом, и обратилась в полицию. В ходе расследования стало известно, что вербовкой девушек занимался житель Теребовлянского района. Он через своих друзей и знакомых искал молодых женщин модельной внешности в возрасте от 20 до 30 лет. Работодатель предлагал желающим места уборщиц в гостиничных комплексах с зарплатой в пределах 500 евро. Когда девушки соглашались, рассказывал и об альтернативе с доходом в 1,5−3 тысячи долларов. Двое жительниц Тернопольской области согласились на предложение торговать телом.

В Житомире почтили память жертв Ходжалинской трагедии, рассказывает «Житомир.info» (Житомир). К торжественному мероприятию присоединился и депутат Верховной рады Украины Борислав Розенблат. «Сегодня мы собрались вместе с нашей большой азербайджанской диаспорой, представители которой пришли напомнить о событиях, которые случились 26 лет назад, когда началась война за Нагорный Карабах. Сегодня мы можем чувствовать то же у себя, мы сегодня чувствуем то же и в Донбассе, и понимаем, какую угрозу сегодня несет наш соседний северный враг, который всегда выживал на том, что устраивал военные конфликты и проливал кровь», — заявил Розенблат. «У нас сейчас похожие истории, как две стороны одной медали. Если бы в то время остановили карабахскую войну, то не было бы войны на Украине. Потому что четыре резолюции ООН были, но никто не признавал и не выполнял», — отметил председатель правления Конгресса солидарности азербайджанцев Украины Ильгар Мамедов. Заур Багиров, который добровольцем защищал Украину в Донбассе, уверен: война на востоке Украины и карабахский конфликт имеют общий сценарий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял решение провести выборы главы государства не в октябре, как предусматривалось, а в апреле, пишет «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Решение на первый взгляд выглядит несколько странным. Ведь очевидно, что альтернативы ему нет, и в октябре она не появилась бы. Несмотря на падение цен на нефть и девальвацию национальной валюты маната, экономическая ситуация в Азербайджане достаточно стабильная, по крайней мере, по сравнению с соседями. Если внутри страны нет особых оснований для столь неординарного шага, то их следует искать во внешнеполитической сфере. Главной проблемой Азербайджана является конфликт с Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Несмотря на неоднократные встречи президентов двух стран, никакого продвижения в решении этой проблемы нет, и она в дипломатической сфере пока не просматривается. Армения пользуется полной поддержкой России, которая является гарантом ее существования, как политического, так и экономического. Для Москвы Ереван остается форпостом на Южном Кавказе, так как существенных позиций и в Азербайджане, и в Грузии у Кремля теперь нет. Россия не только все больше втягивается в сирийский конфликт, но попадает в зависимость от Анкары и Тегерана. Именно это изменение политического расклада и уловил Алиев. Здесь фактор времени приобретает первостепенное значение, и он решил его использовать. Во-первых, поднят вопрос не только о территории Нагорного Карабаха, но даже о столице Армении. «Потому что Ереван — это наша историческая земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться на эти земли», — заявил он на VI съезде правящей партии «Ени Азербайджан». Баку не ограничивается одним Карабахом, и в Ереване должны отдавать в этом отчет. Во-вторых, Турция — главный союзник Азербайджана — демонстрирует не только внешнеполитическую свободу, но и возрастающую агрессивность. В Баку вправе рассчитывать на еще большую поддержку в конфликте с Арменией и сдерживающее влияние Анкары на Москву. В-третьих, мандат Алиеву необходим в ближайшее время, так как уже весной следует ожидать перемен в международной обстановке. Он должен быть готов к этому моменту для серьезных переговоров. В-четвертых, в любой момент Алиев может начать военное решение проблемы Нагорного Карабаха. Азербайджанская армия существенно усилилась и хорошо вооружена. Нужно показать Еревану и Москве возросшие возможности азербайджанской армии и после этого закрепить все это на переговорах. Большая политическая свобода Баку во внешнеполитической области и возможное ослабление напряженности на Южном Кавказе приблизят и решение конфликта в Донбассе.

Картина Микеланджело Меризи да Караваджо «Поцелуй Иуды», похищенная летом 2008 года из Одесского музея западного и восточного искусства и вернувшаяся на Украину в 2010-м, по-прежнему лежит в столичном институте и разрушается, констатирует «Думская» (Одесса). Предполагаемых воров, которые давно уже находятся на свободе, даже не пытаются судить. «Полотно просто умирает, — рассказал «Думской» бывший директор Одесского музея западного и восточного искусства Владимир Островский, который регулярно ездит в Киев, пытаясь добиться возвращения картины в Одессу. — Оно лежит в столичном научно-исследовательском центре реставрации без движения. Реставраторы даже не приступали к делу, потому что суд признал полотно вещественным доказательством, к которому до вынесения приговора притрагиваться нельзя. Но подозреваемых вообще не судят, дело не продвигается уже 8 лет!» Островский утверждает, что дальнейшее пребывание картины в упомянутом статусе приведет к ее гибели. По сути, Подольский суд, медля с приговором похитителям, приговаривает к смерти сам «Поцелуй Иуды». Искусствовед считает, что полотно Караваджо стало заложником меркантильных интересов руководства национального реставрационного центра и странной судебной коллизии, в результате которой имущество одесского музея не только не возвращено владельцу, но и уничтожается от времени и условий хранения. Напомним, дело о похищении «Поцелуя Иуды» рассматривается в Подольском райсуде столицы. Дважды его пытались завернуть на дорасследование, но апелляция всякий раз возвращала производство обратно. С 2016 года заседания не проводятся. Сначала их переносили из-за неявки пятерки бандитов, а потом просто перестали назначать. Судебная система, похоже, вынесла смертный приговор шедевру эпохи барокко. В полиции и суде ситуацию с картиной не комментируют.

«Таймер» (Одесса) анализирует, решится ли Петр Порошенко перехватить инициативу и объявить досрочные парламентские выборы. О том, что такое решение принято, заявила, в частности, Юлия Тимошенко: «Президент не верит в свою победу на выборах и хочет зафиксировать в парламенте еще на пять лет старую систему интересов и связи политиков и коррумпированных кланов». На то, что власть всерьез готовится к проведению выборов в ближайшее время, может указывать и активизация процессов по обновлению состава Центральной избирательной комиссии. Но зачем власти досрочные выборы и зачем они ей именно сейчас? Во-первых, вопрос не просто назрел, а даже перезрел. Если бы выборы состоялись осенью 2015 года, «Блок Петра Порошенко» мог бы рассчитывать на 11% голосов избирателей. К осени 2016-го этот показатель уменьшился до 8%, а в декабре 2017-го составлял уже 5% (среди всех опрошенных). Вполне возможно, что к осени 2019 года, когда выборы должны состояться «по расписанию», электоральная поддержка партии президента может оказаться еще ниже. Провести выборы сейчас, чтобы не проводить их потом в еще более невыгодной ситуации, — в этом решении определенно есть логика. Во-вторых, самим членам БПП, включая ближайшее окружение Порошенко, более чем выгодно провести парламентские выборы до президентских. Шансы пройти в парламент в качестве «людей президента» (с учетом прилагающегося к этому статусу админресурса) у них куда выше, а шанс Порошенко на победу в президентских выборах в 2019 году у многих вызывает большие сомнения. В-третьих, для членов БПП было бы очень желательно, чтобы голосование прошло по действующему избирательному законодательству — со смешанной пропорционально-мажоритарной системой. Это важно и депутатам-мажоритарщикам, долгое время «окучивавшим» свои округа, и «списочникам», многие из которых критически оценивают свои шансы «на земле» и резонно опасаются предусмотренной новой избирательной системой «внутрипартийной конкуренции». В целом у Порошенко тоже не против провести ближайшие выборы по старой системе. Однако президент ощущает колоссальное давление из-за рубежа: и США, и Европа весьма настойчиво требуют принять новое избирательное законодательство как можно скорее. Противостоять этому давлению долго на Банковой не могут, и досрочные выборы являются в этом смысле идеальным выходом из ситуации.