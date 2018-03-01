Террористическая угроза чемпионату мира по футболу

Авигдор Эскин, , 10:52 — REGNUM

Сотни террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись в Грузию за последний год после разгрома этой террористической организации в Сирии и в Ираке. Газета «Вашингтон пост» сообщает о пятидесяти боевиках, нашедших обитель в Грузии, однако источники в Тбилиси говорят, что эти цифры сильно занижены. Никто не знает точных данных, но только из Панкисского ущелья ушло воевать более сотни молодых людей. Доподлинно известно о гибели двадцати шести из них.

Последнее время Грузия все чаще всплывает в новостях в контексте террористической угрозы. Так, 29 ноября силы безопасности ликвидировали в Тбилиси троих боевиков, среди которых был известный вербовщик ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однорукий бандит Ахмед Чатаев, который разыскивался в связи с организацией взрыва в аэропорту Стамбула в июне 2016 года. А в январе в ходе операции в Панкисском ущелье погиб девятнадцатилетний боевик Михаил Робакидзе.

Сама Грузия входит в международную антитеррористическую коалицию. Невзирая на холодные отношения с Россией, власти этой страны удостоились особой благодарности со стороны ФСБ России за помощь в предотвращении терактов в ходе Олимпиады в Сочи. Само население Грузии преимущественно относится к условной «антитеррористической» категории. Мусульманское население там преимущественно азербайджанское, очень далекое от кровавых идеалов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем не менее Грузия превратилась за последнее время в опасную территорию с высоким террористическим потенциалом. Прежде всего, это пресловутое Панкисское ущелье, где проживает около восьми тысяч чеченцев, именуемых кистинцами. Их склонность к радикализму привела многих сгонами в салафитские мечети и в ряды ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В былые времена они поддерживали тесные контакты с чеченскими террористами и позволяли беспрепятственно пересекать границу в обе стороны тем, кто тогда воевал с Россией.

Более того, в годы правления Саакашвили несколько десятков матёрых боевиков нашли себе пристанище в Тбилиси. Это было частью политики эскалации конфликта с Россией. Речь идёт о радикалах, выступающих ныне против власти Кадырова. К этому надо добавить, что около семи тысяч арабов находятся сейчас на территории Грузии. Подавляющее большинство их — добронамеренные и миролюбивые люди, но не все.

Особое внимание следует уделить укреплению радикальных исламистских элементов в Грузии на фоне слабости местных спецслужб. Не случайно министр внутренних дел Георгий Гахария говорит последнее время так часто о террористической угрозе. Напомним, что банда Чатаева планировала нападения на иностранные представительства в Грузии. То есть Грузия сама становится возможным объектом для терактов. Но также перевалочным пунктом для проникновения в Россию.

Приближающийся чемпионат мира по футболу, который будет происходить одновременно в нескольких городах, и в том числе — в Ростове и в Казани, требует от службы безопасности особой бдительности и эффективного взаимодействия с коллегами из других стран. Сотрудничество с властями Грузии становится в этом контексте особо необходимым.

В этой связи следует точно представлять себе расстановку сил в Грузии. Позиции тех, кто стремился к поддержке любых противороссийских сил, включая откровенных террористов, заметно ослабли в стране в целом и во власти особенно. Однако отмечаются постоянные инциденты, связанные с несанкционированными проявлениями самоуправства со стороны властей самопровозглашенных республик. В эти дни разгорается скандал вследствие гибели гражданина Грузии Арчила Татунашвили, задержанного властями Цхинвали по обвинению в том, что он был участником войны 2008 года. Власти Грузии уже обвинили в этом преступлении Россию, хотя известно и очевидно, что российские военные не были причастны к этому. А сторонники увядающей идеологии Саакашвили внутри Грузии используют это для распаления русофобских страстей.

Сами власти Грузии хорошо осознают угрозу для себя со стороны радикализованных исламистов. Их нацеленность на чемпионат мира по футболу и на Россию в целом не исключает отнюдь попыток наносить удары по самой Грузии.

Последние годы отмечены застоем в российско-грузинских отношениях. Однако обоюдная тревога в связи с усилением террористической угрозы требует от обеих сторон немедленного взаимодействия. Понимают ли это в Москве и в Тбилиси?