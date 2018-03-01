Украина нарушает перемирие — пять обстрелов ДНР за сутки

Донецк, , 09:44 — REGNUM За минувшие сутки, 28 февраля вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил представитель оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР).

Украинские силовики, по его словам, обстреливали четыре населённых пункта ДНР.

«За прошедшие сутки ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четырех населенных пунктов республики», — отметил представитель ДНР.

Следует отметить, что за сутки 27 февраля территорию ДНР и Луганской Народной Республики (ЛНР) украинские военные обстреляли семь раз: ЛНР была обстреляна пять раз из артиллерии и миномётов, по ДНР украинская армия два раза открывала огонь, обстреляв два населенных пункта из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ продолжают нарушать перемирие, объявленное 23 декабря 2017 года. Стоит отметить, 22 февраля ДНР и ВСУ заключили соглашение о временном прекращении огня для того, чтобы санитары республики вывезли с фронта раненого солдата ДНР.

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Однако, как только машина скорой подобрала военнослужащего, находящегося в тяжелом состоянии, силовики с украинской стороны открыли огонь по автомобилю. Выпущенная ракета уничтожила машину, погибли раненый, водитель автомобиля и санитар.

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