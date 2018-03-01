ВЦИОМ: Электоральный рейтинг Путина достиг почти 70%

Москва, , 08:31 — REGNUM Почти 70% составил к концу февраля 2018 г. электоральный рейтинг кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Участникам опроса задавали вопрос касательно того, за кого они бы проголосовали, если президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Так, 69,1% респондентов отметили, что поддержали бы кандидатуру действующего главы государства. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 7,8% голосов опрошенных. Замкнул тройку лидеров глава ЛДПР Владимир Жириновский (5,9% голосов).

Электоральный рейтинг кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксении Собчак составил 1,6%. Остальные претененты на высший руководящий пост страны набрали менее 1% голосов.

Опрос проведен 19−26 февраля 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента в РФ пройдут 18 марта 2018 г.

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