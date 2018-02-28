Экс-замначальника липецкого УФСИН поскользнулась на подсолнечном масле

Липецк, , 12:38 — REGNUM В уголовном деле бывшего заместителя начальника УФСИН России по Липецкой области, которую подозревают в превышении должностных полномочий при заключении госконтракта, появился новый эпизод. Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, теперь женщину также подозревают в получении многомиллионной взятки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, следствие полагает, что женщина нарушила законный порядок проведения госзакупок и без конкурса заключила госконтракт с поставщиком продуктов для исправительных учреждений. Компания получила почти 65 миллионов рублей из бюджета, но при этом предоставила только половину продовольствия, указанного в контракте. Документы о том, что все контрактные обязательства со стороны поставщика были выполнены, также подписала замначальника. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Точный размер ущерба пока подсчитывается.

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий при заключении и оплате государственного контракта бывшим заместителем начальника УФСИН России по Липецкой области установлен еще один эпизод преступной деятельности.

Подозреваемую заключили под стражу, так как вменяемое ей преступление является особо тяжким и представляет повышенную общественную опасность.

В ходе расследования женщину заподозрили также в получении взятки в размере пяти миллионов рублей. По версии следствия, за это денежное вознаграждение подозреваемая обеспечила поставщику растительного масла госконтракт и лишила его конкурентов возможности участвовать в торгах.

В деле бывшего замначальника УФСИН появилась новая статья. Теперь женщина обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также в получении взятки в особо крупном размере.

Следователи уже провели обыски в доме обвиняемой и в её бывшем служебном кабинете, допросили сослуживцев и работников организации-поставщика. Проводится ряд судебных экспертиз, в том числе экономическая — они помогут установить точную сумму ущерба, причиненного государству. Имущество обвиняемой, оцененное более чем в семь миллионов рублей, сейчас арестовано.

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