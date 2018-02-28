«Затратные» депутаты: парламент Бурятии вновь задумался о своём сокращении

Улан-Удэ, , 12:26 — REGNUM В Народном Хурале (парламенте — прим. ИА REGNUM ) Бурятии сегодня, 28 февраля, вновь затронули тему возможного сокращения количества депутатов. Причём этот вопрос в республиканском парламенте обсуждается уже несколько лет, но воз и ныне там.

Сейчас в Народном Хурале 66 депутатов. По мнению парламентария Бориса Ботоева («Единая Россия»), количество народных избранников «спокойно можно сократить» до 50 человек.

«Согласно законодательству, в тех субъектах, где проживает от 500 тысяч до миллиона человек (в Бурятии по состоянию на 2017 год проживали 984 134 человека — прим. ИА REGNUM ), в Законодательном органе может быть от 25 до 70 депутатов. В Народном Хурале 66 депутатов, и я считаю, что их количество спокойно можно сократить до 50. Это можно сделать простым способом, сократив партийную составляющую наполовину. В нашем парламенте 33 одномандатника и 33 депутата по партспискам. Никаких поползновений сократить одномандатников нет, поскольку районы должны быть представлены среди депутатов», — сказал Борис Ботоев в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, с сокращением количества депутатов законодательный орган мог бы стать более мобильным:

«Во-вторых, что греха таить, мы бы имели возможность сэкономить. Поскольку даже не работающие на постоянной основе депутаты в какой-то мере затратны. Налогоплательщики за одного депутата, работающего на неосвобожденной основе, платят порядка 140 тысяч рублей в месяц (с учётом налогов и страховых взносов)».

Собеседник ИА REGNUM отметил, что Бурятия по количеству парламентариев «впереди планеты всей»:

«Например, в Иркутской области, где население около 2,4 млн человек, в Заксобрании 45 депутатов».

Законодательное собрание Новосибирской области (население 2,8 млн человек) состоит из 76 депутатов. В Заксобрании Красноярского края (2,9 млн человек) 51 депутат. В Заксобрании Омской области (почти 2 млн человек), согласно информации с официального сайта парламента, сейчас работают 44 депутата.

«Для того чтобы получить результат и воплотить эту идею в жизнь, необходимо собрать не менее 22 подписей депутатов. Затем уже на сессии квалифицированное большинство (две трети голосов) должно проголосовать за внесение соответствующих изменений в Конституцию республики», — резюмировал парламентарий.

Добавим, есть в Народном Хурале и противники этой идеи. В частности, против высказался Баир Гармаев.

«Дело даже не в деньгах. Когда я езжу по северным районам, вижу, что не хватает власти. И я не согласен, что можно сократить количество депутатов. Можно сократить довольствие или предложить работать бесплатно. Вот тогда посмотрим. Желающие и будут работать», — цитируетГармаева «Восток-Телеинформ».

Вице-спикер Вячеслав Ирильдеев также считает, что сокращать численность депутатов не стоит. Он отметил, что цифра 66 за все время существования парламента была оптимальной. Из них 33 депутата представляли районы. И даже, несмотря на это, в парламенте не представлены коренные малочисленные народы.

Бурятский политолог Алексей Михалёв также считает, что в настоящее время количество депутатов в Народном Хурале сокращать не нужно.

«Это может привести к непрозрачности принимаемых решений и систематическим сговорам, а в итоге — к олигархизации власти. Иными словами, если сократить количество депутатов, то шанс попасть в Народный Хурал останется лишь у избранных», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.

Но если и сокращать количество депутатов, то максимум на 10%, резюмировал политолог.

Напомним, в Бурятии вопрос о сокращении количества депутатов Народного Хурала обсуждается ещё с 2012 года. Некоторые парламентарии поддерживают эту идею на словах, но дальше обсуждений дело так и не пошло.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, расходы на обеспечение деятельности Народного Хурала Бурятии на 2018 год запланированы в сумме 258,1 млн рублей. В том числе фонд оплаты труда депутатов, работающих на постоянной основе, составляет 30,4 млн рублей. Затраты на возмещение расходов на осуществление депутатской деятельности 66 парламентариям — 43,02 млн рублей. Фонд оплаты труда помощников депутатов — 55,2 млн рублей. Фонд оплаты труда аппарата парламента — 52,9 млн рублей. Затраты на материально-техническое обеспечение деятельности Народного Хурала — 34,7 млн рублей.

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