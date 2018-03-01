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Россия усиливает свою авиагруппу на сирийской базе

Политика

Какую задачу в Сирии будут решать российские истребители пятого поколения Су-57?

Россия усиливает свою авиагруппу на сирийской базе
Иллюстрация: Mil.ru
Сухой Су-57

Африн, Сирия, 1 марта 2018, 02:15 — REGNUM  Эскалация военных действий в Сирии за последнее время стала причиной усиления российской группировки ВКС в этой стране. Почему успешное завершение борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не стало окончанием конфликта и какова роль новых российских истребителей в нынешней ситуации, рассказывает военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян.

Кроме четырех многофункциональных истребителей СУ-35С, четырех штурмовиков СУ-25 и самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У группировка российских ВКС в Сирии пополнилась еще одним боевым самолетом, ставшим причиной пристального внимания к происходящим изменениям. Этим самолетом стало истребитель пятого поколения СУ-57. Судя по поступившей информации, четыре таких самолета находятся сейчас на российской авиабазе Хмеймим.

Но ведь самолет СУ-57 по всем параметрам является экспериментальным? Скорее всего, испытание четырех истребителей в условиях необычного климата и погоды должно стать подтверждением их заявленных высоких качеств. Кроме того, активная фазированная антенна радиолокатора СУ-57 также должна продемонстрировать свои преимущества в сирийских условиях.

Какие события в Сирии подвигли российских военных на такое решение, читайте в статье: Почему Россия усиливает авиагруппу в Сирии?

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