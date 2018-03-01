Кому нужен скандал на башкирском ТВ?

Екатерина Некрасова, , 17:03 — REGNUM

Башкирские активисты хотят через суд сместить директора местной телерадиокомпании. Рассмотрение иска к министерству земельных и имущественных отношений Башкирии по поводу назначения в качестве генерального директора ГУП ТРК «Башкортостан» Рустама Зарафутдинова назначено на 1 марта 2018 года. Истцы, позиционирующие себя как члены РОО Конгресс башкирского народа (КБН), усмотрели нарушения в конкурсной процедуре и заявили, что новый гендиректор «не владеет башкирским языком в объеме, необходимом и достаточным для руководителя ТРК», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Суд постановил

Чем же не угодил КБН бывший пресс-секретарь полпреда в ПФО Михаила Бабича Рустам Зарафутдинов, вызвавший на себя шквал критики со стороны так называемых «башкирских националистов» еще до начала своей работы на посту гендирерктора? Факт: 7 июня 2017 года Зарафутдинов возглавил ТРК «Башкортостан» в результате проведенного минземимуществом конкурса, но уже за день до этого, 6 июня, руководство КБН обратилось с заявлением к прокурору Башкирии о том, что «объявленный конкурс нарушает закон и не исключает коррупцию», и просьбой «принять срочные меры прокурорского реагирования для предотвращения готовящегося правонарушения». В прокуратуре доводам активистов не вняли, и трое общественников обратились в суд с иском к минземимущества РБ о признании недействительным конкурса на замещение должности руководителя государственного унитарного предприятия.

7 декабря 2017 года Кировский районный суд Уфы рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску. Истцы настаивали, что конкурс проведен незаконно и нарушил права на заключение, изменение и расторжение трудового договора, минземимущества не имело права проводить конкурс, к конкурсантам не предъявлялись соответствующие должности требования, а также другие доводы.

Представитель ответчика исковые требования не признал, просил в иске отказать и пояснил, что конкурс на замещение должности руководителя ТРК был проведен в пределах предоставленных ему полномочий, процедура проведения конкурса соблюдена в полном объеме, а истцы в судебном заседании не пояснили, как нарушены их права действиями минземимущества, так как они не подавали заявки на участие в конкурсе и не участвовали. Руководствуясь статьями 194−198 ГПК Российской Федерации, суд решил в удовлетворении исковых требований отказать.

Почему именно Зарафутдинов?

По данным Роскомнадзора по РБ, по состоянию на январь 2018 года в Башкирии зарегистрировано 165 ТВ‑ и радиокомпаний, у определенной части населения республики пользуются успехом передачи телеканалов из Татарии, однако ТРК «Башкортостан», включающий в себя три телевизионных и три радиоканала, является безусловным лидером среди местных каналов по просмотрам и прослушиваниям. Реальных конкурентов в целом по республике у ТРК нет.

Республиканскому бюджету, а значит, и налогоплательщикам это лидерство обходится в сотни миллионов рублей ежегодно: так, в 2017 году дотации ТРК составили 328,97 млн рублей. При таких немалых финансовых вложениях выручка предприятия по итогам 2016 года составила 102,62 млн рублей, чистая прибыль — 151 тыс. рублей. Стоимость основных активов оценена в 447,95 млн рублей. При дотации в почти треть миллиарда рублей и прибыли в 151 тыс. рублей ТРК можно считать глубоко убыточным предприятием.

Поскольку республика не может каждый год выделять телевизионщикам такие суммы, на пост гендиректора был призван Рустам Зарафутдинов. Он не только около шести лет работал на телеканале «Вся Уфа», знает всю «телевизионную кухню», но и имеет экономическое образование, а также полезные «связи» в ПФО и Москве.

Кто мешает КБН

Большинство башкирских общественников к появлению Зарафутдинова в кресле гендиректора ТРК отнеслось нейтрально. Главными критиками стали представители КБН. Организация появилась весной 2017 года, регистрацию получила в ноябре. Жителям республики она запомнилась участием в организации несанкционированных митингов в Уфе и Сибае осенью 2017 года, посвященных «языковому вопросу», членов организации не устраивал принцип добровольности изучения родных и региональных языков.

КБН занимает жесткую «антихамитовскую» позицию и ратует за отставку главы Башкирии Рустэма Хамитова, с ностальгией вспоминает годы правления республикой Муртазы Рахимова. Открытой информации, кто является членами совета (президиума) КБН, нет, сайт организации недоступен.

Свое нежелание видеть Зарафутдинова на посту руководителя ТРК башкирские общественники объясняли недопустимостью, по их мнению, назначения руководителя, «не владеющего башкирским языком и оторванного от национальной культуры». Высказывалось мнение, что при новом руководителе на ТРК станет «меньше башкирского».

При этом, по данным самих же башкирских активистов, на телеканале «Курай — ТВ» доля вещания на башкирском языке составляет 85%, на телеканале «Тамыр» — 96%, на радиоканале «Юлдаш» доля вещания на башкирском — 86,5%, на татарском — 12,5%, на русском — 2%. Все эти каналы входят в холдинг ТРК «Башкротостан». Вероятно, что наибольшее раздражение у части башкирских общественников вызывает тот факт, что на БСТ доля вещания на башкирском составляет «всего» 50%.

По мнению широкой общественности республики, претензии КБН к конкурсу на пост главы ТРК являются лишь предлогом, за которым скрывается нежелание видеть на этом месте представителя «иной культуры». Отдельные общественники считают, что и «языковые требования» так же не являются единственным и ведущим мотивом.

«Некоторые члены КБН, или лица, называющими себя таковыми, владеют башкирским языком еще хуже Зарафутдинова, язык здесь лишь прикрытие. Единственное, чего они хотят — это возврата «рахимовщины», личной власти и возможности получать гранты и дотации, ничем особо не утруждаясь», — полагают некоторые жители Башкирии.

Бизнес на этничности

Ситуация вокруг судебного разбирательства представляет интерес для достаточно широкого круга общественности. Так, одна из жительниц Сибая, позиционирующая себя как член Совета КБН, с изрядной долей экспрессии высказалась о том, что «новости на русском языке есть во всех российских каналах», поэтому на Башкирском спутниковом телевидении (БСТ) «лучше бы мультфильмы на башкирском языке или сериалы показали». В работе ТРК она видит «ущемление официального литературного башкирского языка» и «нарушение конституционных прав коренных народов России на территории Башкирии, и Зарафутдинов, будучи протеже Бабича, имеет сам к этому прямое отношение».

В свою очередь, представители татар, проживающих на территории Башкирии, заявляют, что они также являются коренным населением, но «татарского языка совсем нет в сетке вещания БСТ».

«По официальной статистике, башкир в РБ 29,5%%, а татар — 25,4%, то есть почти одинаково. Мы тоже хотим, чтоб на нашем телевидении мы слышали родную речь», — считают татароязычные жители республики.

Представители чувашской, марийской, удмуртской общественности также были бы рады передачам на родном языке на БСТ.

Русские общественники отмечают, что БСТ, не говоря о «Курае» и «Тамыре», смотрит незначительная часть населения, но отдельные передачи вызывают устойчивый интерес у определенной части русскоязычных зрителей, прежде всего это местные новости, передачи об истории Уфы и других «русскоязычных» населенных пунктов региона, программы о жизни православных республики и так далее.

По словам Рустама Зарафутдинова, БСТ, согласно медиаизмерениям по Уфе, занимает в среднем долю в 1—2% зрительской аудитории столицы Башкирии. Отдельные проекты достигают доли до 10%. Объективных данных по всему региону нет.

«Русскоязычными в Башкирии является около 50% населения, включая русскоязычных татар, башкир и представителей других национальностей. Мы такие же налогоплательщики, и хотим знать, что происходит у нас в наших городах и селах. Чего добиваются отдельные башкирские общественники, нам непонятно — им надо, чтобы 100% СМИ вещали стопроцентно на башкирском? У нас также есть право на информацию, а подобные высказывания вызывают ненужное нагнетание» — полагает уфимец Михаил Еленин.

Часть русскоязычных общественников с осторожностью отметила, что в последнее время в социальных сетях различных групп встречаются комментарии с резко негативной оценкой деятельности Собора русских Башкирии, РПЦ, русского народа в целом, и это не всегда анонимы. Резонанс вызвало дело блогера Галины Лучкиной за употребление выражения «язык малого народа». Одни и те же люди, их немного, на протяжении длительного времени подают иски в суд против своих оппонентов, прекрасно осознавая, что их оппоненты им не ответят тем же в силу своего понимания о чести, достоинстве и элементарной порядочности.

Политолог Евгений Беляев видит в данной судебной активности «попытку сделать бизнес на языке и этничности».

«Если судебные органы начнут всерьез рассматривать такие доводы, то три основные этнические группы Башкирии, русские, татары и башкиры, лишь начнут культурно и политически отдаляться друг от друга. Этого допустить никак нельзя», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.

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