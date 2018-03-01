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Экологические проблемы донимают сибирские города

Политика

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать и утвердить комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки и снижению выбросов в Красноярске. Но от плохой экологии страдает ещё один сибирский миллионник — Омск

Экологические проблемы донимают сибирские города
Омск

Красноярск, 1 марта 2018, 01:13 — REGNUM  Проблемы индустриальных городов Сибири раз за разом выходят на повестку дня, достигая самых вершин российской власти. В чем отличие ситуации Омска от той, которая сложилась в Красноярске и стала причиной особого поручения президента РФ, рассказывает редактор ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Этилмеркаптановый запах, распространяющийся по Омску, или, как его называют по-простому, запах газа, выводит жителей из себя. Этилмеркаптан — безвредный для человека как таковой, но является одним из сильнейших «генераторов запаха». В силу чего и используется для маркировки обычного бытового газа, самого по себе запаха не имеющего. Но 2017 год, российский Год экологии, стал для омичей какой-то злой издевкой. Неуловимый источник зловония буквально отравил если не самих горожан, то их отношение с городской власть.

Терпеть подобное безобразие нельзя, как нельзя и ссылаться на относительную безвредность, ведь эффект запаха может стать причиной обострения массы болезней у хронических больных и приводить ко многим другим негативным последствиям. До Красноярска с его выбросами, вызывающими довольно часто эффект смога, центральная власть уже добралась. Остается только ждать исполнения приказа Москвы справиться с черным небом. Как же сделать так, чтобы и Омск избавился наконец от нервирующего горожан зловония?

Читайте подробности: Задыхающиеся города. Красноярску помогут, а Омску — нет?

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