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США используют глупость Киева, Казахстан надеется на ВТО: Радио REGNUM

Политика

Почему Вашингтон на корню зарубил все планы военно-технологического сотрудничества Украины и Турции

США используют глупость Киева, Казахстан надеется на ВТО: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 28 февраля 2018, 11:00 — REGNUM  

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве призывают к отставке власти, РФ защищается от атак: Радио REGNUM

Читайте развитие сюжета: США бросают вызов России и ждут нападения: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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