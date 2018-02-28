Предвыборный фронт в Чувашии

Наталия Николаева, , 10:26 — REGNUM

В Чувашии основная сводка новостей стала напоминать вести с предвыборного фронта. На минувшей неделе глава республики Михаил Игнатьев сделал несколько политических заявлений, наиболее откровенное из которых — публичное признание в том, что «мы потеряли бдительность». Говорят, что его последние выступления во многом продиктованы той критикой, которая звучала на недавнем закрытом двухчасовом совещании с участием приволжского полпреда Михаила Бабича. Накал усилил приезд члена ЦИК России Антона Лопатина, которого в Чебоксарах встретили одиночным пикетом с требованием остановить «беспредел в Чувашии». Его визит совпал с поездкой представителей ОБСЕ, которые посещают регионы для наблюдения за ходом избирательной президентской кампании, — международные наблюдатели запланировали визит в 30 субъектов. Между тем почтовые ящики стали набухать от агитационных материалов и предвыборных газет, где отдельные лозунги и заявления — например, «самая смелая газета Чувашии», «самый весёлый губернатор» — могут представлять интерес для УФАС. Из череды других событий можно выделить федеральную славу, которая внезапно обрушилась на министра здравоохранения Владимира Викторова и пошатнула его политические позиции.

Чувашию предупредили

Член Центризбиркома РФ Антон Лопатин посетил Чувашию. Его визит стал следствием всплеска желающих голосовать не по месту прописки, а по месту фактического проживания, что и удивило ЦИК РФ, заговоривший о «некой аномалии в Чувашии». Напомним, по последним данным, соответствующие заявления подали порядка 15 тыс. жителей республики. Примерно столько же, сколько в Татарии, и чуть меньше, чем в Нижегородской области, но при этом в соседних регионах численность избирателей почти втрое больше, чем в Чувашии. По итогам «разбирательств» Лопатин сделал вывод, что если сопоставить данную ситуацию с выдачей открепительных удостоверений в республике, как это было на прошлых выборах, то, «наоборот, недостаточно». И заявил, что «резких перекосов не нашли», но предупредил, что не должно быть «никакого принуждения», иначе «будем серьёзно разбираться» по каждой жалобе. В случае подтверждения это грозит уголовным преследованием.

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Отметим, что в республике в честь его приезда возле Дома правительства был организован одиночный пикет с обращением к главе ЦИК России Элле Памфиловой с требованием «остановить беспредел в Чувашии». О каком именно «беспределе» идёт речь, осталось неясным. Завершая пресс-конференцию, Лопатин сообщил, что будет разбираться и с этим заявлением.

Чебоксары: политика и политики

Главным событием «местного значения» в Чувашии стал отчёт властей Чебоксар за 2017 год. Столичное мероприятие примечательно главным образом тем, что на нём рельефно вырисовывается политический расклад сил в Чувашии и обстановка в структурах власти. И если первые собрания превращались в поединок высоких чинов, где главной атакующей силой были министры, то сейчас ситуация трансформировалась: главные роли замкнул на себе глава Чувашии Михаил Игнатьев, ставя вопросы, указывая на «слабые стороны», местами критикуя, но в целом демонстрируя особую лояльность. Эмоциональный фон, который зачастую зашкаливал, в этот раз проявлялся небольшими вспышками и мгновенно затухал. В стане республиканских чиновников ощущалась скорее усталость — городские власти, сохранив боевой задел, без веских причин в бой не рвались. То, что Чебоксары развиваются, признали все стороны, а потому спрос выше и задачи масштабнее.

Расширенное заседание городского собрания депутатов Чебоксар традиционно прошло во Дворце детского и юношеского творчества. Фойе ДДЮТ в день «отчётов» больше, чем фойе, — это наглядная демонстрация задач года. В прошлом году, напомним, она кишела детьми и молодёжью, которые показывали свои научные достижения и наработки, — в результате в Чебоксарах провели реформу дополнительного образования, сделав упор на технические и инженерные направления. В этот раз все углы были заняты мониторами и стендами — город, судя по всему, делает ставку на цифровые и информационные технологии.

«Город в цифрах», — пояснил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, выступая экскурсоводом для Михаила Игнатьева.

«Город в цифре», — бросили из задних рядов свиты, кочующей за Игнатьевым.

Зал, где прошло заседание, был переполнен. В отдельных локациях битва шла даже за стоячие места. Видимо, в следующем году можно ожидать новой площадки, которая вместит всех званых и незваных гостей (последних, кстати, не гоняли, не преследовали и не удаляли). И тогда статус мероприятия станет ещё выше, что и понятно: у взявшей высокую планку столицы есть чему поучиться. В том числе республиканской власти.

Как живут Чебоксары

Для главы Чебоксар Евгения Кадышева расширенное заседание стало, пожалуй, первым испытанием на данном посту. И справился он довольно неплохо, с достоинством, выдерживая нужные паузы и проявляя демократию. Его отчёт занял менее 15 минут. Оценивая 2017 год, он лаконично отметил, что год «был непростым», но «во многом благодаря командной работе» депутатский корпус продолжил свою деятельность «по формированию и совершенствованию нормативно-правовой базы». Напомним, в прошлом году под уголовное преследование попала Ирина Клементьева, которая работала главой Чебоксар, — в результате столица оставалась обезглавленной несколько месяцев.

Основной доклад представил глава администрации города Алексей Ладыков, который подвёл итоги социально-экономического развития муниципалитета. Полотно доклада скрепляли политические штрихи, что делало его выступление убедительным, в меру самокритичным и упреждающим: сити-менеджер назвал главные слабые места, взяв ответственность за происходящее, а говоря об успехах, подчёркивал командную работу, начиная с руководства региона.

Подводя итоги, Ладыков высказал мнение, что «2017 год столица Чувашии завершила с достойными показателями социально-экономического развития, акцент был сделан на реализацию государственных и муниципальных программ», а «результаты горожане увидели и оценили».

"Люди живут там, где им комфортно. Наш город уже вошел в группу крупных развивающихся городов России с населением свыше полумиллиона человек. По предварительным данным Чувашстата, на 1 января 2018 года численность составила 502 тысячи человек. За год чебоксарцев стало на 2 тысячи 200 человек больше», — отметил мэр.

Говоря об экономике, глава администрации сообщил, в частности, что индекс промпроизводства составил 103%, номинальная и реальная зарплата выросли соответственно на 7,4% и 4,7% — до 30 тыс. рублей. Реализовано шесть инвестиционных проектов из 54, общая стоимость составила 1,8 млрд рублей. Один из индустриальных парков принял первого резидента, всего на их строительство привлечено почти 400 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

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Бюджет Чебоксар вырос за прошлый год на 3,3% и достиг 10,09 млрд рублей, в том числе собственные доходы увеличились на 3,3% и превысили 4 млрд рублей, безвозмездные поступления — на 1,5%, составив порядка 6 млрд рублей. Муниципальный долг снижен на 29 млн рублей и составляет 1,9 млрд рублей (54% от общего объема собственных доходов). Налоговые доходы выросли на 12% (или на 305 млн рублей), превысив 2,83 млрд рублей. Основные поступления — НДФЛ, земельный и ЕНВД.

«Совместно с ИФНС продолжаем работу по ликвидации долгов в городской бюджет. В результате задолженность с 1 января 2016 года снижена на 24,6 млн рублей, или 9%. В том числе за год — на 6,6 млн рублей, то есть на 2,6%. По данным городской налоговой службы, первую строчку в списке должников занимают предприятия концерна «Тракторные заводы», — сказал Алексей Ладыков.

Особое внимание он уделил работе по снижению неформальной занятости населения. По его словам, выявили около 15 тыс. нелегальных работников: из них 12 тыс. заключили трудовые договоры, 3 тыс. оформили индивидуальное предпринимательство. В результате в бюджеты разных уровней дополнительно поступило 18 млн рублей налогов и 22 млн страховых взносов.

Неналоговые доходы составили 1,26 млрд рублей, из которых более миллиарда — доходы от управления имуществом. В сравнении с прошлым годом произошло снижение на 5,3%, или на 71 млн рублей.

«Причина в том, что за последние четыре года в 2,5 раза сократилась площадь муниципальных помещений. Резерв на исходе», — констатировал мэр.

По его словам, стоит задача уменьшить задолженность по арендной плате за муниципальное имущество и землю для пополнения доходной части бюджета. У города 3 тыс. договоров с арендаторами, задолженность (без учёта долгов ООО «Коммунальные технологии») составляет 190,6 млн рублей — по оценке города, из них реально взыскать «только 63 миллиона».

«Фактически невозможно вернуть в городскую казну 128 миллионов. Это долги предприятий, у которых завершается процедура банкротства или отсутствует имущество. Уточню — задолженность в сумме 71 миллион из 128 образовалась еще до 2012 года.

Критической стала ситуация по платежам ООО «Коммунальные технологии». Задолженность предприятия всем контрагентам с каждым годом растет. Только «Газпром межрегионгазу» г. Чебоксары компания должна 1 миллиард 153 миллиона рублей, а общий долг перед городом — 382,7 млн, из которых: 299,3 млн — долги по амортизации и налогам, 83,4 млн — по аренде имущества. Работа по взысканию задолженности с КТ ведётся с 2016 года. Администрацией города направлен иск о расторжении договора, в том числе в связи с невыполнением ремонта сетей и инвестиционной программы», — доложил Алексей Ладыков.

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Жилищный план выполнен: введено 323 тыс. кв. метров, жильё стоит на рынке в целом от 29 тыс. до 55 тыс. рублей за «квадрат». В настоящее время строятся 110 многоквартирных домов общей площадью 975 тыс. кв. метров. В то же время на контроле держатся вопросы долевиков: в прошлом году ввели в эксплуатацию четыре долгостроя, которые достались в наследство от предыдущей власти.

«Но проблема остается злободневной. В Чебоксарах сейчас десять домов, сроки строительства которых нарушены. Строительство подобных объектов взято на особый контроль. Но и самим гражданам надо быть более разборчивыми и внимательными при заключении договоров долевого участия. На сегодняшний день такие подрядчики, как «Алза», «Победа», «Стройсфера», «Кротонстрой», недобросовестно выполняют свои обязательства», — отметил сити-менеджер.

В Чебоксарах, где запущен федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», реконструировано за год 25 дворов. При этом программа в столице реализуется в комплексе с другими проектами, что обеспечивает системный подход в развитии города.

«Пример комплексного подхода с синхронизацией программ — благоустройство исторической части города. В рамках программы Ростуризма проведена реконструкция Московской набережной. По программе «Комфортная городская среда» выполнено благоустройство сквера К. Иванова и Центрального пляжа. В текущем году по программе «Безопасные и качественные дороги» будет проведен ремонт проезжей части улицы Константина Иванова. Синхронизация позволяет сконцентрировать силы и средства и придать целостность обновленным территориям», — подчеркнул Алексей Ладыков.

И попросил помощи правительства в завершении реконструкции Московской набережной и Красной площади, которые станут «основными местами проведения массовых праздничных мероприятий» в рамках 550-летия Чебоксар и 100-летия Чувашской автономии.

Вопросы от главы и главе Чувашии

После «отчётной» части столичных властей последовали вопросы. Спросили, когда же начнётся обещанная газификация Заволжья. Алексей Ладыков напомнил о миллиардном долге ООО «Коммунальные технологии» за газ: по его словам, «если бы этой задолженности не было, то давно приступили к реализации». И долги за газ растут, продолжил глава Чувашии Михаил Игнатьев.

«Можно было газ начинать проводить. Население платит, а «Коммунальные технологии» куда-то направляют по понятным и непонятным схемам», — сказал глава региона, констатировав, что «мы газовиков перестали уважать, а с ними шутки плохи».

И в целом к «КТ» у властей много вопросов и претензий. Город в настоящее время судится с предприятием, требуя расторжения договора аренды сетей. Нерешённым остаётся вопрос по гостинице «Сувар» в Чебоксарах, который стал главным долгостроем в городе — Михаил Игнатьев признался, что у него «слёзы текут» от вида бетонного остова. Были претензии и в связи с недостаточной работой по легализации выплаты заработной платы.

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Заседание завершилось выступлением Михаила Игнатьева, который подчеркнул, что «столица развивается».

"Работали вместе во благо горожан и будем работать», — сказал глава республики.

Затрагивая экономические вопросы, он призвал муниципальные власти использовать инструменты государственно-частного партнёрства в жилищно-коммунальном хозяйстве, «иначе социальная напряжённость будет подниматься, или средняя температура по больнице будет подниматься». Призвал «посмотреть, почему предприниматели в очередь не выстраиваются» для развития своего дела, и рекомендовал «брать с нас пример» по работе с муниципальным имуществом и долгами за арендную плату, но «вы этого не делаете, у вас уже связки-повязки начинаются», а затем «начинается застой».

Особый разговор касался несовершеннолетних. Власти обеспокоены тем, что подростки стали чаще попадаться на торговле наркотиками — Михаил Игнатьев привёл один из «вопиющих примеров», когда группа школьников вместо уроков занималась продажей «синтетики». Глава Чувашии так разволновался, что несовершеннолетних назвал «несовершенными»: по его словам, «непростая ситуация» сложилась в связи с тем, что «политические деятели вытаскивали несовершенных людей на митинги». Это произошло из-за того, что «мы потеряли бдительность в какой-то период», и «на сегодняшний день молодые люди протестно настроены по отношению к нам, а не столько к президенту». Игнатьев заявил, что «есть список этот людей», и с ними надо «встречаться, общаться», а «отдельные вопросы нужно обсуждать в закрытом режиме».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года в Чебоксарах вызвал резонанс митинг Навального — тогда оппозиционеры со стажем предупреждали, что «дети почувствовали запах крови», а власть «своими действиями, или даже бездействием, вливает свежую кровь в протест». 28 января 2018 года в Чебоксарах в несанкционированной акции, которая прошла в сквере им. В. И. Чапаева, среди участников были несовершеннолетние.

После этих резонансных событий и февральского совещания в Чебоксарах с участием приволжского полпреда власти изменили подход к митингам несистемной оппозиции. Говорят, что на минувшей неделе в акции в память о Борисе Немцова, где собралось несколько десятков человек, была пресечена попытка вовлечь в неё школьников.

Зарплата сити-менеджерам

В Новочебоксарске на расширенном заседании городского парламента один из депутатов высказал мнение, что должность главы города, которую сейчас занимает Олег Матвеев, должна быть зарплатной. Глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил, что этот вопрос должен решать сам муниципалитет, без участия республиканской власти. И привел в качестве аргумента Чебоксары, где глава города справляется со своей работой без оплаты. Отметим, что в Чебоксарах последние годы несколько раз переводили пост главы столицы с зарплатной основы на неоплачиваемую.

Минздрав предупреждает

Федеральный резонанс вызвало высказывание министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова о бесплодии и предупреждение сексуально активным женщинам. На совещании в Новочебоксарске, говоря о демографии и абортах, он договорился до того, что назвал свою версию причины бесплодия.

«Почему, говорю, надо обучать. Если у женщины до рождения ребёнка было семь мужчин, то значит — 100% бесплодие. Это для информации. Поэтому, уважаемые друзья…» — министр не договорил: его слова вызвали бурную реакцию в зале.

«Интересная тема, да? — улыбнулся Владимир Викторов, оценив обстановку. — Так что задумайтесь. Уважаемые друзья, наша совместная задача, чтобы вырастить здоровое поколение и ответственное отношение каждого человека к своему здоровью».

Дискуссии вылились в федеральное пространство. Звучали радикальные мнения в части уровня профессионализма и соответствия занимаемой должности, люди с «современными взглядами» намекали на «средневековость» рассуждений, другие мягко замечали, что не мужское это дело — решать, сколько партнёров должно быть у женщины.

Отметим, что специфическое решение демографической проблемы предложили на минувшей неделе и в Татарии. Брат лавы республики, бессменный глава Сабинского района Раис Минниханов (на этом посту 20 лет) нашёл способ решить демографическую проблему через «неприменения средств, препятствующих зачатию ребенка, и непрерывания беременности среди женщин детородного возраста». В сети на него ополчились: на что кормить детей, если реальные располагаемые доходы населения падают третий год подряд.