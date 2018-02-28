Новый министр Японии по делам юга Курил плохо знает названия островов — СМИ

Токио, , 08:32 — REGNUM Новый министр Японии по делам Окинавы и «северных территорий» Тэру Фукуи пока еще плохо знает названия островов южной части Курил, сообщает 28 февраля информационное агентство Kyodo.

По данным издания, на своей первой пресс-конференции министр произнес вместо слова «Шикотан» что-то вроде «Щякотан», что вызвало насмешки в зале. После этого вопрос о неподготовленности Фукуи был поднят оппозицией в парламенте.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга объяснил, что новый министр является специалистом по проблемам южного острова Окинава и пока еще свободно не овладел аспектами новой сферы деятельности.

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Кроме того, в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента Фукуи принес свои официальные извинения.

Напомним, 27 февраля предыдущий министр Японии по делам Окинавы и «северных территорий» (южных Курил) Тэцума Эсаки ушел в отставку после перенесенного инсульта. Во время пребывания Эсаки на посту министра он был дважды замешан в скандалах с международным участием.

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