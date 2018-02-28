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Мэттис обвинил РФ в стремлении «перекроить границы»

Политика

«Мы противостоим общим угрозам в сфере безопасности»

Мэттис обвинил РФ в стремлении «перекроить границы»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Саммит НАТО

Вашингтон, 28 февраля 2018, 07:41 — REGNUM  Российская Федерация пытается «силой» перекроить существующие международные границы. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на встрече в Пентагоне с коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем.

«Вместе с другими членами НАТО мы противостоим общим угрозам в сфере безопасности, — сказал Мэттис. — Против этого выступает Россия, которая стремится силой перекроить международные границы».

Министр обороны США также добавил, что РФ якобы пытается получить возможность прибегать к праву вето в отношении принимаемых европейцами решений в области дипломатии, экономики и безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Черногория получила приглашение в НАТО в декабре 2015 года, а 5 июня 2017 года страна стала 29-м членом НАТО.

Россия негативно отреагировала на вступление балканской страны в Североатлантический альянс. МИД России предупреждал туристов о недружественной обстановке в стране и растущих «русофобских настроениях».

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Обострение отношений России и НАТО

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