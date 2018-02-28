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В Киеве призывают к отставке власти, РФ защищается от атак: Радио REGNUM

Политика

У стен здания Верховной рады Украины произошли массовые потасовки, в России расширены полномочия Федеральной службы охраны

В Киеве призывают к отставке власти, РФ защищается от атак: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 28 февраля 2018, 08:00 — REGNUM  

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regnum author Радио REGNUM
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