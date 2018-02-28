В Киеве призывают к отставке власти, РФ защищается от атак: Радио REGNUM

Москва, 28 февраля 2018, 08:00 — REGNUM
- Пространство для манёвров: WADA прокомментировало запрет любых соревнований в России;
- Продукты питания с сюрпризом: Россельхознадзор ввёл контроль в отношении белорусских предприятий;
- «Банду геть!»: на Украине требуют отставки Порошенко;
- По следам скандального заявления: США вслед за Россией прокомментировали слова Алиева;
- Информационная безопасность: президент расширил полномочия Федеральной службы охраны.
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