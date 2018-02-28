National Interest: Получит ли Эр-Рияд технологии обогащения урана?

Александр Белов, , 06:36 — REGNUM

На этой неделе министр энергетики США Рик Перри возглавит американскую делегацию, которая будет участвовать в переговорах по возможному соглашению о ядерном сотрудничестве между США и Саудовской Аравией. Этот вопрос уже был предметом спора между Эр-Риядом и Вашингтоном. Саудовская Аравия хочет запустить крупномасштабную ядерную энергетическую программу и получить возможность свободного участия в ядерной деятельности, включая обогащение урана и переработку отработавшего ядерного топлива. Однако вместо этого США могут предложить Саудовской Аравии пойти по пути ОАЭ, которые подписали соглашение несколько лет назад. В рамках этого соглашения ОАЭ согласились отказаться от обогащения урана и переработки отработавшего ядерного топлива в обмен на получение американских ядерных технологий, оборудования и материалов, пишет Пол Пиллар в статье для The National Interest.

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Для заключения соглашения между США и Саудовской Аравией необходим соответствующий внешний стандарт, который мог бы послужить ориентиром в предстоящих переговорах. Соглашение с ОАЭ может выступить в качестве такого ориентира, однако данное соглашение — это не единственный возможный вариант. Еще один пример можно найти по ту сторону Персидского залива. Это Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), который представляет собой многостороннее соглашение, направленное на ограничение ядерной программы Ирана.

JCPOA успешно работает уже в течение нескольких лет. Вместо того, чтобы препятствовать переговорам с Эр-Риядом, как утверждают некоторые эксперты, JCPOA мог бы выступить в качестве возможного ориентира в переговорах представителей США и Саудовской Аравии, поскольку является одним из наиболее значимых соглашений в сфере ядерного нераспространения и содержи перечень строгих ограничений, на которые когда-либо соглашалось то или иное государство, начавшее реализацию ядерной программы. У представителей Эр-Рияда не возникло бы обоснованных возражений, если бы им предложили стать участниками точно такого же соглашения, которое ранее заключил их региональный соперник.

«Точно такое же» означает, что Саудовской Аравии нужно было бы все хорошенько обдумать, прежде чем двигаться в этом направлении. Соглашение, подобное JCPOA, означало бы, что Эр-Рияд уже не смог бы перерабатывать отработавшее ядерное топливо на собственной территории. Все отработавшее ядерное топливо вывозилось бы за пределы страны. В свою очередь это означает введение серьезных ограничений на обогащение урана, которые коснулись бы как уровня обогащения, так и объемов обогащенного урана. Также это означало бы введение жесткого инспекционного режима, в рамках которого международные инспекторы имели бы постоянный доступ не только к ядерным объектам, но также могли бы осматривать военные базы или другие места, если бы у них возникли основания подозревать, что на том или ином объекте ведется ядерная деятельность.

С другой стороны, соглашение, подобное иранскому JCPOA, не означает, что США откажутся оказать Саудовской Аравии помощь в создании ядерной программы. Большая часть иранской ядерной программы, включая цикл обогащения урана, была создана самими иранцами, причем им пришлось столкнуться с препятствиями и внешним вмешательством, а не помощью.

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Два указанных ориентира создают для американской делегации пространство для переговоров. Саудовской Аравии может быть предоставлен выбор. Если Эр-Рияд хочет получить объем помощи в сфере ядерной энергетики, который уже получили его региональные соседи, такие как ОАЭ, Саудовской Аравии придется согласиться принять те же ограничения, с которыми столкнулись и эмираты. Если Саудовскую Аравию данный вариант не устраивает, то существует альтернатива — соглашение, которое будет похоже на JCPOA.

Разумеется, для принятия такой стратегии переговоров США требовалось бы, чтобы президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отказался от своего желания одностороннего выхода из JCPOA, однако нет никаких признаков того, что он это сделает.

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