National Interest: Готов ли Иран превратиться в еще одну Северную Корею?

Максим Исаев, , 06:36 — REGNUM

Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), подписанный в 2015 году, предусматривал сдерживание иранской ядерной программы. В октябре 2017 года президент США Дональд Трамп отказался продолжать «сертифицировать» ядерное соглашение, сославшись на то, что Иран отказался предоставить международным инспекторам неограниченный доступ к своим ядерным и военным объектам, подчеркнув, что Тегеран стремится получить запрещенные ядерные и ракетные технологии и нарушить другие положения соглашения, пишет Джеймс Джей Карафано в статье для The National Interest.

Однако, несмотря на заявления Трампа, США все же не вышли из соглашения. В ближайшие месяцы Вашингтону придется решить, продолжать ли поддержку ядерной сделки или выйти из этого соглашения. Самое важное заключается в том, что принятие данного решения будет происходить в момент, когда администрация США сосредоточена на реализации правильной политики в отношении Ирана, а именно, на уменьшении его дестабилизирующей роли в регионе.

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Те, кто критиковал сделку с самого начала, были обеспокоены двумя основными проблемами. Во-первых, скептики не верили в то, что соглашение будет содержать адекватные гарантии того, что Иран не превратится в ядерное государство. Во-вторых, существовали сомнения в том, что благодаря JCPOA Иран нормализует свою политику и станет более ответственным государством.

В частности, иранская ракетная программа продолжает оставаться серьезной проблемой. В самом деле, зачем Ирану нужны надежные ракеты большой дальности, которые потенциально могут быть оснащены ядерными боеголовками? Действия Ирана после подписания ядерного соглашения полностью подтвердили второе опасение скептиков. Иран не предпринял шагов по изменению своей политики. Иранское руководство использует наличные деньги, полученные после подписания соглашения для проведения агрессивной и дестабилизирующей внешней политики в регионе.

Предоставление Ирану возможности получения миллиардов долларов было плохой идеей с самого начала. Другой проблемой было устранение препятствий для иностранных инвестиций в Иран. Здравый смысл должен был подсказать, что в момент, когда иранская экономика интегрируется с Западом, будет гораздо сложнее вводить санкции против режима в случае нарушений. Сегодня у Тегерана гораздо меньше оснований опасаться, что он потеряет доступ к финансовым средствам, материалам и технологиям, необходимым для проведения своей внешней политики и потенциального создания ядерного оружия.

Со временем Иран стал менее восприимчивым к угрозам о ликвидации сделки. Во-первых, потому что Иран получил доступ к наличным деньгам. Миллиарды долларов переведены в Иран и теперь не могут быть изъяты оттуда. С другой стороны, Иран так и не воспользовался огромными западными иностранными инвестициями, которые должны были поступить после отмены санкций.

Поверив в соглашение, европейцы по-прежнему привержены попытке спасти ядерное соглашение. С другой стороны, они признают, что соглашение JCPOA не уменьшило региональную угрозу со стороны Ирана и опасений в отношении нераспространения ядерного оружия.

В США заявили, что если европейские государства хотят сохранить соглашение, в им необходимо помочь Вашингтону в противодействии амбициям Ирана. Во-первых, Соединенные Штаты хотят расширить свои санкции в отношении Ирана. Белый дом хочет, чтобы европейцы поддержали позицию, согласно которой эти санкции не нарушают условий JCPOA. Во-вторых, Трамп хочет, чтобы ограничения, предусмотренные в JCPOA в отношении ядерной программы Ирана, были продлены на неопределенный срок. В-третьих, администрация США намерена помещать развитию иранской ракетной программы.

Если европейские страны поддержат США в ближайшие месяцы, то Вашингтон может не выходить из ядерного соглашения еще год или два. За это время можно окончательно убедиться в возможности улучшения условий ядерного соглашения или в ее отсутствии. Вашингтону необходимо инвестировать время и усилия в восстановление сильного западного консенсуса в отношении Ирана. Между тем, Соединенные Штаты смогут подготовить более всеобъемлющий ответ в отношении Тегерана, если условия ядерного соглашения не будут улучшены.

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Если Белый дом не сможет заручиться поддержкой со стороны европейских государств, то Трамп, скорее всего, объявит о выходе из соглашения. Нет смысла притворятся, что нынешнее ядерное соглашение способно решить существующие проблемы.

Если лидеры трансатлантического сообщества серьезно относятся к обеспечению взаимной безопасности, они поддержат инициативы главы Белого дома. Для европейских государств настало самое время показать Тегерану твердость своего характера. Если Иран проявит мудрость и пойдет на компромисс, то он сможет на некоторое время продлить свое существование. Позиции иранской власти неустойчивы. Столкнувшись с новым решительным противодействием со стороны США, опирающихся на поддержку региональных союзников, Тегеран может потерять свои позиции на Ближнем Востоке. Если Иран все же предпримет попытку получить ядерное оружие, он превратится в еще одну Северную Корею — обедневшую, изолированную и отвергнутую нацию.

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