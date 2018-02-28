Разрабатывает ли Россия противоспутниковое оружие?

Леонид Нерсисян, , 05:07 — REGNUM

Согласно данным источника «Интерфакса», завершены работы по созданию лазерного противоспутникового комплекса на базе самолёта А-60, разработка которого была начата ещё в Советском Союзе. При этом, по данным того же источника, Министерство обороны России должно принять решение по созданию нового комплекса, но на базе другого самолёта (не Ил-76МД). Этой информации предшествовал доклад разведки США, опубликованный изданием Washington Free Beacon. В нём утверждается, что в России и Китае активно развивается противоспутниковое оружие, и уже к 2020 году часть этих технологий будет готова к применению. В частности, упоминается и лазер авиационного базирования (помимо систем противоракетной обороны, противоспутниковых ракет, запускаемых с перехватчиков МиГ-31, и т. п.). Насколько же реальным является создание противоспутникового авиационного лазера и соответствуют ли действительности данные американского доклада?

Авиационный лазер — возможен ли успех?

Авиационные лазеры большой мощности развивали как в СССР и России, так и в США. Так, американский Boeing YAL-1, впервые поднявшийся в воздух в 2002 году, имел химический лазер мощностью 1 МВт. Основной задачей самолёта было уничтожение стартующих вражеских ракет с расстояния 300−400 км. После вложенных $5 млрд и успешного уничтожения двух ракет с интервалом в один час в 2011 году проект был закрыт в связи с низкой эффективностью и дороговизной.

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В отличие от американского, российский лазер не рассматривался изолированно как средство противоракетной обороны. В разные годы сообщалось, что его планируется использовать против оптико-электронных средств разведки противника, в том числе и низкоорбитальных спутников. В 2009 году лазер впервые был успешно наведён на спутник, находящийся на орбите высотой 1500 км. Позже развитие проекта затормозилось, однако впоследствии возобновилось силами концерна ВКО «Алмаз-Антей». О результатах и нынешнем состоянии проекта неизвестно практически ничего. Вполне вероятно, что имеющегося лазера мощностью 1 МВт может хватить для ослепления низкоорбитальных спутников противника, тем более что системы наведения для подобных задач активно и успешно разрабатывались ещё в СССР. Однако в целом задача очень непроста, и говорить о 100%-ных результатах пока рано. Что касается нового самолёта-носителя, то, вероятнее всего, речь идёт об обновлённом военном транспортнике Ил-76МД-90А — другой альтернативы в России на сегодняшний день нет.

Противоспутниковые авиационные ракеты и спутники-истребители — реанимация проектов холодной войны?

Разработка противоспутниковых ракет, запускаемых с самолёта-носителя, велась в США и СССР ещё в 1980-х годах. При этом американцы достигли серьёзного успеха в этой области — ракеты ASM-135 ASAT, которые несли истребители F-15, показывали хорошие результаты на испытаниях, а одна ракета даже однажды поразила спутник на высоте 600 км. Тем не менее это оружие так и не было принято на вооружение США. В СССР создавалась ракета 79М6 «Контакт» для сверхзвукового перехватчика МиГ-31Д, однако дело до испытательных пусков так и не дошло. В 2010 году появились слухи о возобновлении разработки комплекса, однако каких-либо достоверных данных на этот счёт пока не появлялось. Теоретически создание подобного вооружения возможно, так как успешный пример был продемонстрирован американцами ещё 1985 году.

При этом не стоит забывать, что СССР обладал преимуществом в другой области — ещё в 1979 году на вооружение был принят комплекс «Истребитель спутников». Эти спутники-«камикадзе» наводились на космические аппараты противника на орбитах высотой до 1350 км и могли уничтожать их с вероятностью 90−95%. В 1993 году система была снята с вооружения. Также разрабатывалась система «Скиф-ДМ» — перехватчик спутников с лазерным оружием (именно его лазер и установлен на самолёт А-60), однако дальше создания макета дело тогда не зашло. В последние годы американские источники несколько раз сообщали о маневрировании некоторых секретных российских спутников, предполагая, что речь идёт об испытаниях новых «космических истребителей». Эта информация может соответствовать правде, так как очевидно, что вся техническая документация по успешному советскому проекту доступна российским разработчикам, да и размещение неядерного оружия в космосе не запрещено договорами.

Системы ПРО также могут использоваться против спутников

Для уничтожения спутников на низких орбитах могут использоваться системы противоракетной обороны (ПРО), способные к заатмосферному перехвату. Успешно эта задача уже решалась американской морской системой ПРО Aegis, также она вполне может решаться системой стратегической системой ПРО наземного базирования GMD. Приводимые в американском докладе возможности зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 по борьбе со спутниками необоснованны, так как эта система не обладает достаточной высотой поражения целей. С большой натяжкой эту задачу сможет решать и С-400 «Триумф». Реально справиться с частью низкоорбитальных спутников предположительно сможет перспективный С-500, в этом с американским докладом можно согласиться. Ну и точно со спутниками сможет справиться перспективная ракета дальнего эшелона (ОКР «Нудоль») обновлённой системы ПРО Москвы А-235. Предполагается (официальных и реально достоверных данных пока нет), что перехватчики, установленные на мобильную платформу, смогут поражать цели на максимальных дальностях от 500 до 1000 км и на высотах до 500 км. Вполне возможно, что для перехвата будут использоваться тактические ядерные заряды (электромагнитный импульс при их взрыве также послужит полезным фактором при уничтожении спутников), как и на их списанном предшественнике 51Т6 «Азов».

Другой интересный тезис американского доклада — по информации разведки, Россия тратит до $5 млрд в год на разработку противоспутникового оружия. Не иначе как около 10% оборонного бюджета. Но достаточно посмотреть перечень вооружения, которое мы перечислили выше, а также добавить туда системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), кибер‑ и электромагнитное оружие (именно такой список публикует американское издание), чтобы понять, что речь зачастую идёт о смежных проектах, для которых далеко не всегда борьба со спутниками — первоочередная задача. Относить финансирование разработок систем ПРО, ПВО, РЭБ и т. п. к разработкам исключительно противоспутникового оружия явно нельзя.

Таким образом, можно сказать, что многие тезисы в американском докладе преувеличены и несут задачу запугивания, вероятно, с целью увеличения финансирования разработки аналогичных систем в США. Тем не менее часть информации может соответствовать действительности. Однако при этом не стоит забывать того факта, что именно Вашингтон в последние годы имел серьёзное преимущество в том, что касается борьбы со спутниками, — неудивительно, что Россия и Китай стремятся догнать конкурента, тем более учитывая наличие у Москвы немалого количества советских наработок.