Для приграничных районов Таджикистана и Узбекистана ввели безвизовый режим

Ташкент, , 21:04 — REGNUM На границе между Узбекистаном и Таджикистаном для жителей нескольких населенных пунктов обеих республик введен пятидневный безвизовый режим, передает 26 февраля телеканал «Узбекистан 24».

Посетить соседнюю страну без виз можно через международный пограничный таможенный пост «Ойбек» между Узбекистаном и Таджикистаном.

В Узбекистане безвизовый режим действует для жителей городов Ангрен и Бекабад, а также Бекабадского, Пскентского, Ахангаранского и Букинского районов Ташкентской области. В Согидийской области Таджикистана в соседнюю республику могут попасть жители Бабаджан Гафуровского, Матчинского и Аштского районов.

«Наши таможни дали большие льготы. Мы можем проехать здесь без декларации и пригласительных», — сказал гражданин Таджикистана Адхам.

«Раньше насчет этого было очень много проблем. Насчет деклараций, насчет виз, а сейчас прошли по внутреннему паспорту», — прокомментировал новые правила работы таможенного поста гражданин Таджикистана.

Упрощённая система таможенного контроля на посту «Ойбек» введена с 10 февраля.

Напомним, в январе таджикистанские СМИ сообщили, что в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистан, который запланирован на начало марта, стороны подпишут соглашение о введении безвизового режима между республиками.

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Предполагается, что граждане двух стран смогут находиться на территории соседнего государства без получения соответствующей визы в течение одного месяца.

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