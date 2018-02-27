Египет объявил бойкот каналу BBC

Каир, , 22:10 — REGNUM Государственная служба информации Египта призвала чиновников, политиков и частных лиц бойкотировать канал BBC, 27 февраля передает агентство Associated Press.

Чиновников Египта орган призвал отказаться от интервью каналу ВВС — до тех пор, пока канал не выпустит официальных извинений.

Власти Египта также намерены добиваться от ВВС обнародования опровержения информации о «репрессиях» со стороны военных и полиции, материал о которых был выпущен каналом.

Материал ВВС, вызвавший гнев властей Египта, транслировался по британскому каналу на прошлой неделе. Репортаж содержит интервью с представителями египетской оппозиции, пострадавшими от злоупотреблений полицейских.

В материале ВВС представители власти Египта обвиняются активистами в пытках, похищении людей, незаконных арестах и других преступлениях.

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