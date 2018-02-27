ГП проверит совмещение на Сахалине выборов президента и «нереферендума»

Москва, , 20:18 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов просит генпрокурора Юрия Чайку провести проверку в связи с совмещением выборов президента РФ и «общественного голосования» по общественным территориям Южно-Сахалинска, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Гордума Южно-Сахалинска приняла решение «О Порядке организации и проведения открытого голосования по общественным территориям городского округа «Город Южно-Сахалинск», проводимого в 2018 году». Предполагается, что в день выборов президента России сахалинцы назовут общественные территории, которые следует благоустроить в первую очередь. По решению гордумы по этому вопросу проголосуют жители восьми муниципальных образований — Южно-Сахалинск, а также Корсаковский, Углегорский, Поронайский, Охинский, Холмский, Долинский и Александровск-Сахалинский районы.

Зюганов направил обращение Чайке в связи с письмом гражданина А. Калмыкова, который обратил внимание лидера КПРФ на противоречие действующему законодательству решения городской думы города Южно-Сахалинска — «в нормативно-правовых актах нет положений, наделяющих городскую думу полномочиями по проведению «общественного голосования». Гражданин указал и на то, что решение гордумы является «по сути подменой, узурпацией полномочий системы избирательных комиссий».

Совмещение голосования на федеральных выборах возможно с местным референдумом, но не с «общественным голосованием», говорится в письме, которое приложил к обращению Зюганов. «Также противоречит федеральному законодательству о выборах возможное совмещение функций членов избирательной комиссии с функциями «общественной комиссии» по проведению «общественного голосования»», — отмечается в документе.

Зюганов, со своей стороны, просит Чайку принять срочные меры по обеспечению законности и установления порядка на избирательных участках Южно-Сахалинска.

«Прошу Вас рассмотреть обращение, поступившее от гражданина Калмыкова А.М., и дать указание соответствующим службам провести объективную проверку и принять решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в имеющемся распоряжении ИА REGNUM письме Зюганова Чайке.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.