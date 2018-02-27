У рады драки: сторонники Саакашвиили требуют отставки Порошенко

Киев, , 19:49 — REGNUM Сегодня, 27 февраля, в Киеве под стенами здания верховной рады Украины произошли массовые потасовки. В частности, сторонники экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили напали на полицейских, которые охраняли порядок у здания парламента.

Радикалы метали в правоохранителей брусчатку, палки и шины. При этом они выкрикивали: «Банду геть!». Силовики применили газовые баллончики и дубинки. При этом часть митингующих ушла в сторону центральной улицы Крещатик и заблокировала движение автотранспорта.

Позже в полиции Киева проинформировали, что в ходе столкновений пострадали 14 правоохранителей. У некоторых пострадавших врачи предварительно диагностировали переломы ключицы, челюсти, носа и многочисленные гематомы. Медики оказывают помощь пострадавшим. Отмечается, что участники разрешенного митинга принесли под стены здания рады покрышки и хотели их поджечь. Работники полиции пытались им помешать, после чего в их сторону полетели камни и бутылки с зажигательной смесью.

«Следственным отделом Печерского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы», — заявили в полиции.

Журналист Андрей Дзиндзя опубликовал в Facebook видео столкновений. По его словам, стычки начались после призыва депутата от «Самопомощи» Егора Соболева к «захвату власти».

В то же время депутат от фракции «Народный фронт» Андрей Иванчук заявил, что радикалы бросали в нацгвардейцев гранаты и камни.

«Неизвестные люди кинули два-три десятка гранат в шеренги наших нацгвардейцев и нашей нацполиции, закидывали их камнями. Парни получили ранения», — сказал Иванчук.

Он напомнил, что в парламент внесен законопроект об антикоррупционном суде и другие инициативы, принятия которых добиваются протестующие.

«Это происходит не под давлением. Это происходит по воле украинского парламента, потому что это наша повестка дня. Я требую от правоохранительной системы дать жесткий ответ, потому что это незаконно… Мы не можем построить европейское государство, когда в работников полиции бросают камни и гранаты под украинским парламентом», — добавил депутат.

В свою очередь, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Бригинец считает, что сторонники Саакашвили устроили провокации, потому что лишились финансирования.

«Я не исключаю, что под радой была устроена провокация тех, у кого уже нет денег финансировать содержание этого палаточного городка Саакашвили. Они начали бросать пакеты, устроили провокацию, чтобы силовики зачистили эти палатки, потому что на них у спонсоров Саакашвили уже просто нет денег», — заявил «Обозревателю» Бригинец.

В то же время внефракционный депутат, соратник Саакашвили Юрий Деревянко возложил все вину на организацию провокации под радой на власть.

«Уже месяц людей от «Руха новых сил» нет в палаточном городке. У нас нет сомнения, что власть привлекла непонятных людей и организовала эту провокацию. Сама власть организовывают подобного рода провокации, чтобы очернить нас», — сказал Деревянко.

По его словам, протестующие требуют отставки действующего президента Украины Петра Порошенко.

«Протестное движение, первым требованием которого является отставка Порошенко с должности президента, будет происходить в форме постоянных мирных маршей. Мы не участвуем в нескоординированных мелких акциях, во время которых власть осуществляет провокации, потому что это только нас ослабляет», — написал Деревянко на своей странице в Фейсбуке.

«Зачем нужно было нападать на регулярный конвой у здания парламента. Никакой зачистки ведь не было, никто на лагерь не нападал — не такими силами это делается. Бессмысленная жестокость и бравада, от которой пострадали обычные патрульные и которая в очередной раз бросила тень на протестное движение. Не страшно проиграть более сильному, страшнее проигрывать от глупости», — комментирует в Фейсбуке инцидент под радой депутат от БПП Мустафа Найем.

В свою очередь, политолог Владимир Цибулько призвал Найема готовиться отвечать за свои действия.

«Найем, это кодло встало под радой благодаря вашим стараниям в начале, поэтому готовьтесь политически отвечать за свои действия… Организаторы этого нападения на правоохранителей хотели бы получить жесткий демонтаж их цыганского табора под радой, иначе всё остальное будет поражением», — написал он в Фейсбуке.

Напомним, еще в октябре 2017 года сторонники Саакашвили разбили под стенами рады палаточный городок. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, принять закон об антикоррупционном суде, изменить систему выборов и отправить президента Порошенко в отставку.

Как сообщалось, 5 декабря в раде генпрокурор Юрий Луценко обнародовал запись, из которой следует, что Саакашвили лично вел переговоры о финансировании митингов на Украине с бежавшим в Россию олигархом Сергеем Курченко (приближен к семье экс-президента Виктора Януковича).