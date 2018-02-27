Суд отпустил ранее задержанного польского «журналиста» Мацейчука

Мытищи, Московская область, , 19:13 — REGNUM Мытищинский городской суд Московской области отпустил задержанного ранее польского журналиста Томаса Мацейчука, известного своей ярой антироссийской позицией. Об этом сегодня, 27 февраля, сообщает пресс-служба Московского областного суда.

Сообщается, что Мытищинский городской суд не стал рассматривать материалы дела в отношении польского журналистам Мацейчука и вернул все материалы представителю Управления федеральной миграционной службы (УФМС) России по Московской области ввиду усмотренных нарушений.

Сам Масейчук на своей странице в американской социальной сети Facebook сообщил, что заседание суда по его делу состоится 1 марта.

«Меня отпустили. Суд в четверг в 15:00. Могут депортировать из России в Евросоюз», — написал Масейчук.

Напомним, Мацейчук известен российским зрителям по таким телепередачам и политическим ток-шоу как «Время покажет», «Первая студия», «Место встречи», в которых он довольно часто принимает участие. «Прославился» польский журналист и своими антироссийскими высказываниями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время задержания у Масейчука, который проживает в подмосковных Мытищах, также проводился обыск в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни. Масейчук утверждает, что обыск не дал никаких результатов.

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