Израиль и США могут вручить Иерусалим протестантам

Станислав Стремидловский, , 20:06 — REGNUM

Аналитик израильской газеты Haaretz Нир Хассон задался вопросом, почему Израиль сжигает мосты с христианским миром. Поводом для этого послужило решение мэра Иерусалима Нира Барката отменить налоговые льготы, предоставляемые христианским Церквям. Муниципалитет рассчитывает получить дополнительно около 650 миллионов шекелей (более 151 миллиона евро). Речь идет об имуществе, которое не может быть юридически определено как места поклонения или молитвы. Помимо того, мэрия Иерусалима требует от церковных учреждений выплатить «задолженности»: от Католической церкви — 12 миллионов шекелей (2,788 миллиона евро); 7 миллионов (1,627 миллиона евро) от англикан; 2 миллиона (465 тысяч евро) от Армянской апостольской церкви; 500 тысяч шекелей (116 тысяч евро) от православного греческого Иерусалимского патриархата.

В ответ в воскресенье, 25 февраля, три хранителя Храма Гроба Господня — греческий православный патриарх Феофил III, католический кустод (хранитель) Святой земли отец Франческо Паттон и армянский иерусалимский патриарх Нурхан Манукян — закрыли его двери. Они обвинили мэрию в попытках «ослабить христианское присутствие в Иерусалиме» и сообщили о «систематическом и беспрецедентном нападении на христиан на Святой земле», целью которого является разрушение «тонкой системы отношений, созданных на протяжении десятилетий между христианской общиной и властями». Комментируя происходящее, Хассон отмечает, что лица, принимающие решения, постоянно игнорируют чувствительность в политических, религиозных и дипломатических вопросах, когда речь заходит о проблемах, затрагивающих христианское сообщество Иерусалима. По его словам, действия глав Церквей показывают, что они находятся в невыносимой ситуации, под давлением со всех сторон, а именно со стороны Израиля, палестинских христиан, церковных учреждений, паломников и стран-поручителей (Иордании, Греции, Армении и Ватикана).

С одной стороны, действия иерусалимской мэрии выглядят странными. Ведь международная реакция на закрытие дверей Храма Гроба Господня совсем не в пользу Израиля, на его сторону практически никто не встал. Как заявляет директор по межрелигиозным делам Американского еврейского комитета Дэвид Розен, принявший участие в межрелигиозном диалоге, организованном саудовцами, австрийцами, испанцами и Ватиканом, трудно найти худшее время для закрытия великой церкви с точки зрения имиджа Израиля и Иерусалима. С другой стороны, интригующее молчание Вашингтона намекает на то, что за действиями иерусалимского градоначальника Барката определенная логика всё-таки есть. Как сообщает газета Times of Israel, группировка ХАМАС, базирующаяся в Газе, после закрытия Храма Гроба Господня призвала палестинцев удвоить свои усилия в «религиозной войне Израиля с палестинцами и их исламскими и христианскими святынями». Фаузи Бархум, представитель ХАМАС, заявил, что конфликт между израильскими властями и Церквями раскрывает «опасные последствия решения президента США Дональда Трампа и политики его администрации».

Речь идет о заявлении Трампа от 6 декабря 2017 года, в котором он сообщил о переводе американского посольства в Иерусалим, что де-факто является признанием со стороны США святого города в качестве столицы Израиля. Напомним, что тогда действия главы Белого дома поддержали американские евангелисты. Ярким стало выступление основателя Музея друзей Сиона Майкла Эванса, который сказал, что «ни один американский президент в истории не сделал больше для защиты еврейского народа в ООН, чем Трамп». В интервью CBN News он сообщил, что главу Белого дома можно сравнить с библейским царем Киром, который помогал Израилю в древние времена, и добавил, что человечество пришло в «пророческое движение». Как пояснил Эванс, «Он (Кир) спас еврейский народ. Он был использован как Божий инструмент для освобождения, и Бог имел этот несовершенный сосуд, несовершенное человеческое существо, чтобы удивительный образом исполнить Свои планы и цели». О мессианских претензиях Израиля на Иерусалим говорил во время выступления в кнессете вице-президент США Майк Пенс.

Однако большинство христианских общин, включая Ватикан, осудили Трампа. Не исключено, что в ответ, играя на повышение, США и Израиль решили ответить своим оппонентам, пойдя на подрыв позиций в Иерусалиме исторически присутствующих там Церквей на первом этапе, чтобы затем пригласить в святой город лояльные протестантские деноминации. Такую игру в свое время уже пыталась вести Британская империя. Как подчеркивает президент Ассоциации исследователей Ближнего Востока и Африки (ORDAF), турецкий богослов Зекерия Курсун, в 1917 году Святой престол «не проявил никакой реакции на декларацию Бальфура… Однако на этот раз дело зашло слишком далеко». Иерусалимский вопрос перестал быть проблемой между католиками и евреями, превратившись в проблему между католиками и протестантами. Англичане планировали установить влияние на католический мир, оккупировав Иерусалим, то есть «протестантское государство собиралось занять самые святые земли христианства и передать их иудеям».

А что сейчас? Репутационные потери несет не только мэрия Иерусалима, но и три хранителя Храма Гроба Господня. Собравшиеся в Иерусалиме паломники начинают роптать. А если церковь не будет открыта на Пасху, католический кустод, греческий православный и армянский патриарх окажутся в очень сложном положении, дав аргументы израильским властям вновь говорить о желательности передачи святых мест другим христианам. И, конечно, задуматься над сложившейся ситуацией стоит Русской православной церкви, которая тоже присутствует на Святой земле, и не спешить с резкими заявлениями.