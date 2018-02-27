«Бывшая Македония» — балканская страна готова выбрать новое имя

Лондон, , 18:59 — REGNUM Премьер-министр Македонии Зоран Заев озвучил четыре варианта нового названия «бывшей югославской республики», 27 февраля передает агентство Reuters.

Выступая перед журналистами в ходе саммита балканских стран в Лондоне, Заев сообщил, что правительство уже определилось с возможными вариантами имени страны.

«Предложениями являются Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Республика Вардарская Македония и Республика Македония (Скопье)», — сообщил премьер-министр.

По словам Заева, Греция будет готова поддержать один из предложенных вариантов.

«Для них есть более предпочтительные варианты и некоторые не столь предпочтительные варианты (из предложенных — прим. ИА REGNUM )», — пояснил Заев.

Премьер-министр Македонии надеется, что вопрос о новом имени страны удастся разрешить до саммита ЕС в июне и саммита НАТО в июле 2018 года.

Напомним, спор о названии «бывшей югославской республики» Македония с Грецией уже 25 лет является препятствием для вступления страны в ЕС и НАТО. Греция регулярно ветирует заявку республики, имя которой считает угрозой своему историческому наследию и территориальной целостности.

К концу 2017 года правительства двух стран договорились, что Македония сменит имя — а также названия языка, ряда населенных пунктов и объектов.

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